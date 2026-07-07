Ssab - Elektriker Till Ssabs Traineeprogram
Ssab Emea AB / Elektrikerjobb / Borlänge Visa alla elektrikerjobb i Borlänge
2026-07-07
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
, Finspång
eller i hela Sverige
SSAB förbereder för den fossilfria omställningen och vi behöver fler elektriker redan idag. Till hösten startar vi ett traineeprogram för elektriker som innebär att man under ett års tid arbetar praktiskt med förekommande arbeten på en eller flera underhållsektioner på SSAB, varvat med utbildningar.
Traineeprogrammet görs individanpassat där hänsyn tas till intresse, tidigare studier/arbetserfarenhet och företagets behov. Utbildningen sker på heltid och all praktik förläggs till SSAB på dagtid. Du har avtalsenlig lön som ordinarie elektriker under hela utbildningen. Efter traineeprogrammet jobbar du vidare på en av våra underhållssektioner.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Vad gör en elektriker hos oss?
Som automations elektriker på SSAB arbetar du i huvudsak med förebyggande och avhjälpande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande el-utrustning, styr och drivsystem och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet på SSAB Borlänge.
Du jobbar på en av flera sektioner som utför förebyggande och avhjälpande el-underhåll. Tillsammans i arbetsgruppen driver ni utvecklingen och förbättringsarbetet av tillståndsbaserat och förebyggande underhåll inom ert område. Mindre projekt kan också ingå i uppdraget.
I det dagliga arbetet jobbar du administrativt i vårt underhållssystem IFS med att bland annat planera arbetsorder och beställa reservdelar. Du planerar in service samt utför reparationer av all förekommande el-utrustning. Mätteknik, dataanalys och tillståndsövervakning av våra processlinjer ingår också i arbetet.Publiceringsdatum2026-07-07Bakgrund
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt om du har motsvarande dokumenterad kunskap inom el. Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system. Du kan vara nyutbildad eller etablerad med många år inom yrket.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk. Körkort B är ett krav.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och som en framtida elektriker på SSAB söker vi en noggrann och strukturerad person som har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Så ansöker du
Det är ett begränsat antal platser.
Omfattning: Heltid. Arbetstid: Dagtid med möjlighet till flex.
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 9 augusti.
Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
Johan Böhlin , Underhållschef varmvals , tfn 0243-709 38
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. intervju
3. Kom och träffa oss
4. Hälsoundersökning
5. Signering
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Borlänge (visa karta
)
781 84 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995325