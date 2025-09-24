Ssab - Elektriker Inom Industrin
2025-09-24
Vill du ha ett stimulerande och omväxlande arbete? Som elektriker vid avdelning Råjärn, avsnitt Driftnära Underhåll får du jobba i nära samarbete med mekaniker, elektriker, instrument- och automationstekniker. Tillsammans säkerställer ni att produktionsavdelningen har kvalificerad och kompetent service. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Underhållsavsnittets uppgift är att tillhandahålla kompetenta och effektiva underhållstjänster för att säkerställa en hög drifttillgänglighet på vår anläggning och produktionsutrustning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är felavhjälpning, drift- och underhållsarbete på processutrustning inom avdelning Råjärn.
Arbetstiden är dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Planera, beställa material och utföra arbeten i befintliga anläggningar.
FU arbeten, inspektioner, termografi med mera.
Arbeta i vårt underhållssystem IFS.
Delta i projekt och med förbättringsarbeten.
Om dig
Vi söker dig som har examen från gymnasium med inriktning mot el och gärna instrument/automation, eller motsvarande kombinerat med yrkeserfarenhet.
Du har goda kunskaper om kvalitetsarbete enligt gällande standard för området.
Personliga egenskaper väger tungt. Som person har du ett målinriktat arbetssätt, är ansvarskännande, strukturerad och tycker om ordning och reda.
Du är en god problemlösare vad det gäller tekniska systemfrågor.
Då arbetet innebär kontakter med kunder och samarbetspartners krävs en god social förmåga.
Du ser samarbete och kundorientering som de viktigaste framgångsfaktorerna.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Roger Björkbom, Chef avsnitt Elunderhåll Råjärn, tfn 0920-926 76
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som kommer att vara din chef heter Roger Björkbom. Jag har stort förtroende för mina medarbetare och förväntar mig att alla sköter sina uppgifter efter bästa förmåga.
Vi söker en person med initiativförmåga och eget driv för att utveckla avdelningen och sig själv. Du kommer att hamna i ett gäng med stora kunskaper och ett bra driv där vi hjälper varandra att lära sig nya saker. Vi arbetar tätt tillsammans med instrument/automationsgänget och jag ser gärna att man vill intressera sig för och lära sig mer om den sidan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
