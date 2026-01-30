Ssab - Elektriker - Underhåll El/it Stålverket
Tycker du att industrin verkar vara spännande? Vill du jobba på en arbetsplats i ständig utveckling? Du kommer att arbeta med arbetsuppgifter så som felavhjälpning, drift och underhållsarbete på processutrustning inom avdelning Stålverket. Låter det intressant? Ansök redan idag! Urval kan komma att ske löpande. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som elektriker hos oss kommer du ha en varierad arbetsdag full med spännande utmaningar.
Du kommer att jobba i nära samarbete med automationstekniker, elektriker och mekaniker och tillsammans är er uppgift att säkerställa att produktionsavdelningen har kvalificerad och kompetent service.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Tillhandahålla kompetenta och effektiva underhållstjänster.
Säkerställa en hög drifttillgänglighet på Stålverkets anläggning och produktionsutrustning.
Felavhjälpning, drift och underhållsarbete.
Om dig
Du har en nyfikenhet och drivkraft till att lära dig nya saker.
Du värnar om din egen och andras säkerhet.
Du har god självkännedom, sprider positiv energi och föregår med gott exempel.
Du bidrar till förbättringar och uppnår resultat.
Du har examen från gymnasium, med inriktning mot el, automation, och instrumentteknik eller motsvarande.
Har du erfarenhet av industriell regler- och instrumentteknik, drift och underhåll av aktiv utrustning i fält samt teoretisk vidareutbildning är det meriterande.
Du har ett målinriktat arbetssätt, är ansvarskännande och strukturerad.
Då arbetet innebär kontakter med kunder och samarbetspartners krävs en god social förmåga.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Petter Sandkvist, Chef sektion Underhåll El/IT, tfn 0920-924 34
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Petter Sandkvist och kommer vara din närmaste chef.
Som blivande chef ser jag fram emot att hitta en kollega som inte bara bidrar med sin kompetens utan också med sin personlighet och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vi satsar på ett öppet arbetsklimat där idéer tas tillvara och där vi stöttar varandra för att nå både individuella och gemensamma mål. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
