Sr. Product Supply Planning Manager till Attends

2025-11-10
Vi söker efter en driven ledare som älskar att skapa struktur, bygga starka team och optimera flöden. Hos Attends får du en central roll i en högteknologisk miljö där varje dag innebär nya utmaningar och möjligheter att göra skillnad.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi erbjuder en spännande och strategisk roll där du leder, utvecklar och fördelar arbetet inom vår Supply Planning-funktion i en högteknologisk processindustri. Tillsammans med ditt team ansvarar du för att säkerställa hög produkt- och materialtillgänglighet samt optimala lagernivåer. Rollen är central i vår verksamhet och innebär breda kontaktytor både internt och externt, i en internationell miljö där samarbete är avgörande.
Du kommer att ansvara för:
Ett välfungerande och kompetent team
Demand & Supply Planning med fokus på proaktivitet och affärsnytta
Säkerställande av tillgänglighet för färdigvaror till kund och material till produktion
Lageroptimering - både kortsiktigt och strategiskt
Uppföljning och analys av nyckeltal (KPI:er) för att driva förbättring
Projektledning och förändringsarbete inom planering och logistik
Ägarskap för planeringssystem och processer med fokus Inventory & Planning
I rollen är du en del av Supply Chain och har daglig kontakt med Produktionsledning, Logistik, Customer Service, Lager, Kvalitet samt vår Marknads- och Säljavdelning. Supply Planning är ett viktigt nav i vår verksamhet i Aneby, där vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi har nyligen implementerat ett nytt planeringsverktyg som ger stora möjligheter att påverka och förbättra våra processer.
Vem är du?
Vi söker en erfaren och inspirerande ledare med starkt affärsdriv och god förståelse för Supply Chain. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet, och du är van att ta ansvar, driva förändring och skapa engagemang i din omgivning.
Du är:
Strategisk och strukturerad med förmåga att se helheten
Kommunikativ och trygg i att leda team mot gemensamma mål
Affärsorienterad och resultatinriktad
Van vid att arbeta i en internationell miljö med många kontaktytor
Teknisk kunnig med goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av ERP-system
Du behärskar engelska mycket väl i både tal och skrift. Kunskaper i tyska, franska eller spanska är meriterande men inget krav.Om företaget
Välkommen till Attends där innovation möter omtanke! Vi är stolta över att vara en ledande tillverkare av absorberande inkontinenshjälpmedel, med kunder över hela världen som varje dag får trygghet och frihet tack vare våra produkter.
I över 40 år har vi haft vårt hjärta i småländska Aneby, där vi utvecklar, producerar och distribuerar våra lösningar med hjälp av den senaste teknologin. Vårt mål är enkelt: att göra livet lite lättare för människor som behöver våra produkter med fokus på hälsa, värdighet och komfort.
Sedan 2021 är vi en del av Attindas Hygiene Partners med verksamt i Spanien och USA samt lager och kontor i flertalet europeiska länder. Attindas Hygiene Partner ägs i sin tur av American Industrial Partners, vilket har gett oss ännu mer kraft att växa. Med en toppmodern tillverkningsanläggning, effektiv kundservice och smart logistik, fortsätter vi att utveckla vår absorptionsteknologi för att leverera produkter av högsta kvalitet - både till konsumenter och vårdgivare.
Vi är idag cirka 2000 medarbetare globalt, varav 300 arbetar här i Aneby. Tillsammans bygger vi framtidens Attends med passion, precision och en stor dos småländsk stolthet.
Bra att veta
Placeringsort är i Aneby. Du rapporterar till Sr. Director Strategic Supply Chain.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Attends med Poolia. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag - dock senast den 17 november. Då intervjuer sker löpande rekommenderar vi att du inte väntar. Varmt välkommen med din ansökan!
