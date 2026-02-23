SQA / Supplier Quality Assurance | Konsultuppdrag Örnsköldsvik
Experis AB / Civilingenjörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla civilingenjörsjobb i Örnsköldsvik
2026-02-23
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du en erfaren SQA eller Supplier Quality Engineer med bakgrund inom produktion och kvalitetsarbete? Vill du arbeta i en tekniskt avancerad industrimiljö där leverantörskvalitet och förbättringsarbete står i fokus? Jefferson Wells söker nu en SQA (Supplier Quality Assurance) till ett långsiktigt konsultuppdrag i Örnsköldsvik med start omgående.
Ort: Örnsköldsvik
Omfattning: 100 % (på plats)
Start: 2026-03-16
Uppdrag: Konsultuppdrag till 2027-03-16
Övrigt: Tjänsten kräver säkerhetsprövning innan uppdragets start.
Intervjuer hålls löpande och uppdraget tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat.
Om uppdraget
Som SQA får du en central roll i arbetet med leverantörskvalitet, reklamationshantering och verifiering av inkommande material. Du är länken mellan produktion och leverantörer och arbetar strukturerat med att säkerställa att kvalitetskrav uppfylls genom hela leveranskedjan.
Rollen innebär nära dialog med leverantörer kring avvikelser, rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder. Du bidrar aktivt till att utveckla och stärka kvalitetsprocesser samt bygga långsiktiga och professionella leverantörsrelationer.
Resor kan förekomma i tjänsten. Rapportering sker till Chef Produktionskvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Skapa reklamationsrapporter och driva dialog med leverantörer
Granska leverantörers rotorsaksanalyser (Root Cause Analysis)
Utvärdera och följa upp korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
Verifiera implementation av åtgärder
Utföra inspektioner av inkommande material och komponenter (Incoming Inspection)
Säkerställa att leverantörer uppfyller specificerade kvalitetskrav
Bygga och upprätthålla starka leverantörsrelationer
Delta i och driva förbättringsarbete inom leverantörskvalitet
Vem vi söker
Vi söker dig som har teknisk högskoleutbildning, produktionsteknisk yrkesutbildning eller motsvarande erfarenhet från industrin. Du har praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete och god förståelse för produktion och tekniska krav.
Du kan ha arbetat inom produktion, kvalitet eller inköp och trivs i en roll där du kombinerar teknisk förståelse med kommunikation och samverkan. Som person är du analytisk, driven och lösningsorienterad - och du gillar att vara spindeln i nätet.
För att kvalificera dig ser vi att du har:
Erfarenhet av kvalitetsarbete inom industri
Produktionserfarenhet och förståelse för tekniska underlag
Erfarenhet av leverantörskontakter och reklamationshantering
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av SAP
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av Supplier Quality, SQA eller leverantörsutveckling
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kvalificerade konsultroller inom teknik, produktion, logistik, projektledning och inköp. Vi matchar specialister med några av Sveriges mest avancerade industri- och utvecklingsmiljöer. Med vårt breda nätverk inom ManpowerGroup erbjuder vi karriärmöjligheter och långsiktig utveckling för dig som konsult.Publiceringsdatum2026-02-23Så ansöker du
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post men vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterare Veronica Forsén Alfredsson via: veronica.forsen.alfredsson@manpower.se
. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Hamngatan 15A, 891 64, Örnsköldsvik (visa karta
)
891 64 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9758851