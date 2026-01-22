Sprutlackerare sökes till Lidhult
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Sprutlackerare sökes - erfaren och självgående
Vi söker en skicklig och självgående sprutlackerare med erfarenhet av att arbeta med 2-komponentsfärg på träkomponenter. Hos oss blir du en viktig del av produktionen och får arbeta i en miljö där kvalitet, noggrannhet och säkerhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Grundning och toppmålning
Sprutlackering av träkomponenter
Blandning av färg och material
Maskering
Spackling och slipning
Betsning och oljning
Upprätthålla ordning och reda i arbetsområdet
Följa säkerhetsrutiner och bidra till hög kvalitetsnivå
Vi söker dig som:
Är självgående och ansvarstagande
Har erfarenhet av sprutlackering, gärna med 2-komponentsfärg
Har öga för detaljer och brinner för ett väl utfört arbete
Trivs i en produktionsmiljö och värdesätter struktur och säkerhet
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Är du vår nästa stjärna?
För att lyckas i dessa roller är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på detdu gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
