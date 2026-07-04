Sprutlackerare
Saab Aktiebolag / Lackerarjobb / Linköping Visa alla lackerarjobb i Linköping
2026-07-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad
Din roll
Saab Aeronautics står inför en spännande utmaning att tillverka och leverera framtidens produkter inom militär och civil produktion. I rollen som Sprutlackerare till Aeronautics serieproduktion är det en varierande vardag som ställer krav på personlig flexibilitet för att nå avdelningens mål. Du kommer att vara en del av ett lagarbete som innehåller ritningsläsning, maskering och sprutlackering.
Du blir en medlem i en målstyrd grupp som påverkar sin egen vardag genom egenkontroll, prioriteringar och stort ansvar för kvalité och leverans. Med de höga krav som ställs på arbetsprocessen dokumenteras även samtliga processparametrar i produktionssystemen IFS och Sharp.
Tjänstens arbetstid är 2-skift Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Rollen som sprutlackerare innebär dagligt samarbete och kommunikation med andra, så du bör vara flexibel och serviceinriktad. Som person ser vi att du är positiv, drivande och har en vilja att utvecklas. Du kommer att arbeta med känsliga processer så det är viktigt att du är noggrann och ansvarsfull i ditt arbete. Du har förmågan att ta egna initiativ, uppskattar att komma med idéer och strävar efter förbättringar i ditt arbete.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av sprutlackering och/eller ritningsläsning.
Du behöver även ha god datorvana samt kunna kommunicera väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9992601