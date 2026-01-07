Sprudlande glatt cafébiträde med oslagbart kundfokus? Hör av dig!

Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2026-01-07


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Luleå

Vi öppnar inom kort WayCup på Luleå Airport!
WayCup står för en schysst matupplevelse i skön café-och barmiljö eller som grab'n fly

Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i matsalen med löpande restaurangarbete. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."

Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag

Möjlighet att delta i motionslopp

Stor kick-off för alla varje år

Möjlighet till kompetensutveckling

Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ

Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:

Intresse för mat och dryck

Tidigare erfarenheter från restaurang

Baristakunskap

Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Goda kunskaper i engelska

Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:

Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001

Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Omfattning: 70%
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön: enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6971194-1777907".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordrest Holding AB (org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Flygstationsvägen 4 (visa karta)
972 54  LULEÅ

Arbetsplats
Nordrest

Jobbnummer
9672464

Prenumerera på jobb från Nordrest Holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordrest Holding AB: