Sprudlande glad restaurangansvarig med oslagbart driv? Hör av dig!
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Kort om tjänsten
Vi söker efter dig som brinner för service, gärna tar egna initiativ och vill levererar bästa möjliga till varje gäst. Som restaurangansvarig kommer du att jobba aktivt med bland annat merförsäljning, motivera personalen & leda den dagliga driften
Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad person och tycker det är kul att leda och motivera. Du är en lagspelare och trivs med att jobba i team. Det vi värdesätter mest är din personlighet - att du är glad, social och arbetsvillig - då kommer du passa in perfekt i vårat härliga gäng!
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 80-90%
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Detta är ett deltidsjobb.
Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Brahehus 2 (visa karta
)
563 91 GRÄNNA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9672445