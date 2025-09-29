Sprallig tonårstjej i Stockholm (12 tim/månad)
2025-09-29
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om kunden:
En sprallig blivande tonårstjej som vill hitta på saker med dig i näromårdet utav hennes hem. Museum, gå i affärer eller kanske ta en fika?
Du möter upp henne vid hennes skola på Södermalm och åker sedan till Östermalm där hon bor, för att göra aktiviteter. Detta ska utföras tisdagar eller onsdagar kl 15-18.
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare/avlösare:
Erfarenhet av NPF-diagnoser (genom närstående eller arbete)
Kvinna 18-35 år
Finnas tillgänlig kl. 15-18 på tisdagar eller onsdagar
Om tjänsten:
12 tim/månad, utförs en fast veckodag. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Ta nu chansen och skicka in din ansökan så hör vi av oss om förslag på uppdrag som kan passa dig!
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9530541