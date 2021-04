Språktolkar Till Sektorchefen I Sektor Öst Minusma, Mali - Försvarsmakten - Övriga jobb i Uppsala

Försvarsmakten / Övriga jobb / Uppsala2021-04-12MINUSMA står för "United Nations Multi-dimensional Integrated Stabilization Mission in Mali". Den 18 juni 2013 beslutade riksdagen att Sverige skall stödja FN i dess stabiliseringsinsats i Mali (se riksdagens proposition 2012/13:173). Insatsen startade den 1 juli 2013 och är en kapitel VII-insats. Sverige bemannar ett antal stabsbefattningar med placering i Bamako och Gao.Sverige är i en nomineringsprocess till FN avseende befattningen sektorchef i sektor öst, Gao, Mali. Erhåller inte Sverige befattningen kommer rekryteringen att avbrytas.Befattningen erbjuderSpråktolkarna ingår i den tilltänkta sektorchefens personliga stabsstöd tillsammans med MA, PA1, PA2 samt administrations- och säkerhetspersonal. Befattningen innebär att stödja sektorchefen i dennes samverkan med motparter både inom och utanför MINUSMA. Befattningen stödjer även övriga medlemmar i stabsstödet med det dagliga arbetet vid sektorhögkvarteret. Sektorhögkvarteret för MINSUSMA sektor öst är grupperat i Gao men tjänsten kan innebära resor över hela insatsområdet och framförallt i sektor öst.Befattningen kommer innebära upprätthållandet av ett stort kontaktnät varför social kompetens och erfarenhet från multinationella miljöer är av stor vikt.Om enhetenTolkavdelningen i Uppsala är en del av Försvarsmaktens Underrättelse- och SäkerhetsCentrum och har till uppgift att bemanna med språktolkar till Arméstaben, enskilda insatser.Huvudsakliga arbetsuppgifterStödjer sektorchefens samverkan med motparter i insatsområdet. Stödjer sektorchefens stabsstöd i det dagliga arbetet främst i frågor som kräver språkkompetens. Ersätter stabsassistent i dennes frånvaro. Korrespondens på franska.KvalifikationerGod fysisk och psykisk statusUppfylla försvarsmaktens medicinska- och fysiska krav för tjänstgöring vid internationell insatsLägst B-körtkortGoda IT-kunskaper och god kunskap i OfficepaketetMycket god förmåga att uttrycka sig (flytande) på franska i tal och skriftMycket god förmåga att uttrycka sig (flytande) på svenska och engelska i tal och skriftKrav på militär bakgrund, minst GSU-IntNivå: OR-5/7Ålder 20-54 år (krav från FN)MeriterandeGenomförd utbildning vid Försvarets Tolkskola med godkänt resultatErfarenhet av tolkning och översättningTidigare tjänstgöring i multinationell miljö2021-04-12Du bör vara strukturerad och stresstålig, samt ha en god social och kreativ förmåga. Du ska ha god samarbetsförmåga, tycka om att arbeta i grupp samt ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du ska ha en positiv inställning till fysisk träning då tjänsten förutsätter en god grundkondition över tid. Tjänstgöringen i förbandet ställer krav på personlig integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. Arbetet kommer utföras även under krävande miljöer varför det krävs en vilja att arbeta under fältmässiga förhållanden.Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 12 månader, heltid. Det finns även möjlighet till delad befattning, tidsbegränsad anställning 6 månader, heltid.Arbetsort: GaoTillträdesdatum: Omgående. Enskild insatsutbildning genomförs under våren 2021 (prel v.20-22). Tjänstgöringstid för MINUSMA, Mali, Gao är augusti 2021 - augusti 2022.I samband med uttagning kommer de inbjudna att genomgå språktester, anställningsintervju, säkerhetsprövning, fysiska tester samt läkarundersökning.För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:Avdelningschef, Mats Ivarsson, tel 070-937 01 65, mats.ivarsson@mil.se Deskoff Enskilda desken, Per Hansson, tel 08-788 75 00C HR FMUndSäkC Jeanette Borén, tel 018-19 65 03Fackliga företrädare:Officersförbundet: Peter Oscarson, tel 018-19 63 68Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tel 018-19 67 81SACO: Daniel Rönnbäck, tel 018-19 68 06Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-04-25. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Samt relevanta dokument som styrker språkförmågan.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Sista dag att ansöka är 2021-05-02