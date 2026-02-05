Språkteknolog till Vitec MV
2026-02-05
Vill du använda din språkliga expertis för att utveckla digitala lösningar som stödjer personer med läs- och skrivsvårigheter och andra användare i deras skriftliga kommunikation? Motiveras du av att omvandla språkdata och språkteknologi till funktioner som hjälper användaren att skriva bättre? Då kan du vara den datalingvist vi söker.
Vi erbjuder
En central roll i utvecklingen av några av Nordens mest använda läs- och skrivverktyg.
En växande arbetsplats där du har verkligt inflytande över både din vardag och dina arbetsuppgifter.
En kultur med högt i tak och korta beslutsvägar
God flexibilitet och möjlighet till hybridarbete.
Möjlighet att påverka utvecklingen i ett företag som arbetar med mjukvara, machine learning och edtech-innovation.
Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som en del av vårt nordiska datalingvistteam arbetar du nära mjukvaruutvecklare och pedagogiska konsulter. Du kommer bland annat att:
Utveckla och underhålla grammatikverktyg för svenska.
Kvalitetssäkra svenska språkresurser och översättningar.
Identifiera och samla in data och resurser för svenska, exempelvis för grammatik, ordbok, fackord och ordförslag.
Undersöka och testa möjligheterna att använda machine learning i våra språkteknologiska lösningar.
Du rapporterar till utvecklingschefen, Esben Gaarsmand. Profil
Du arbetar självständigt och kan planera och strukturera ditt arbete.
Du har erfarenhet av programmering och tycker det är stimulerande att omsätta språkteknologiska idéer till praktisk funktionalitet.
Du kan kommunicera ditt arbete både till andra datalingvister och till personer utan teknisk bakgrund.
Du trivs med datadrivet arbete och använder språkdata för att höja kvalitet och precision.
Du är nyfiken på hur språkmodeller och nya metoder kan komplettera traditionella språkteknologiska arbetssätt.
Du brinner för att göra skillnad för människor med utmaningar i sin skriftliga kommunikation.
Du trivs i en nordisk arbetsmiljö med kollegor placerade på flera orter.
Vi förväntar oss att du har
Erfarenhet av Python och NLP.
Kännedom om Git och Bash.
Svenska som modersmål.
Djup kunskap om svensk stavning och grammatik.
Relevant utbildning inom lingvistik eller språkteknologi.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 27 februari 2026.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Esben Gaarsmand, CTO, på esben.gaarsmand@vitecsoftware.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
I över 25 år har Vitec MV levererat läs- och skrivstödjande programvara till den skandinaviska utbildningssektorn. Våra verktyg hjälper personer med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter att ta sig igenom utbildningar och klara sitt arbete. Vi har huvudkontor i Odense och dotterbolag i Norge och Sverige.
Läs mer på https://www.vitec-mv.com/dk/.
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på - idag och imorgon. Vitec har 1 770 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com..
