Språkstöd på polska sökes!
Jobbkompaniet Nova AB / Språkvetarjobb / Karlstad Visa alla språkvetarjobb i Karlstad
2026-06-22
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Om jobbet
Pratar du svenska, polska och är intresserad av ett extrajobb några timmar i månaden? Då kan detta vara en tjänst för dig.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra som språkstöd på polska!
Arbetstider varierar utifrån behov mellan kontorstider 8:00-17:00. Tjänsten går att kombinera med annat arbete, eftersom denna tjänst är helt på distans. Varje arbetstillfälle är ett samtal på ca 1 timme.
Arbetsuppgifterna innebär att vara ett språkstöd mellan oss på Jobbkompaniet Nova och våra kunder som pratar polska.
För att klara av tjänsten är det viktigt att du behärskar både svenska och polska mycket bra i tal.
Krav för tjänsten:
Mycket goda kunskaper i svenska
Mycket goda kunskaper i polska
Vi rekryterar löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat för tjänsten. Vänta därför inte med att skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6762346-2063431". Arbetsgivare Jobbkompaniet Nova AB
(org.nr 559381-1606), https://jobbkompaniet.teamtailor.com
Tullhusgatan 1 (visa karta
)
652 09 KARLSTAD Jobbnummer
9972157