Språkstöd på bosniska/kroatiska sökes!
Jobbkompaniet Nova AB / Språkvetarjobb / Jönköping Visa alla språkvetarjobb i Jönköping
2026-07-20
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Om jobbet
Pratar du svenska, bosniska/kroatiska och är intresserad av ett extrajobb några timmar i månaden? Då kan detta vara en tjänst för dig.
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra som språkstöd på bosniska/kroatiska!
Arbetstider varierar utifrån behov mellan kontorstider 8:00-17:00. Tjänsten går att kombinera med annat arbete, eftersom denna tjänst är helt på distans. Varje arbetstillfälle är ett samtal på ca 1 timme.
Arbetsuppgifterna innebär att vara ett språkstöd mellan oss på Jobbkompaniet Nova och våra kunder som pratar bosniska/kroatiska.
För att klara av tjänsten är det viktigt att du behärskar både svenska och bosniska/kroatiska mycket bra i tal.
Krav för tjänsten:
Mycket goda kunskaper i svenska
Mycket goda kunskaper i bosniska/kroatiska
Vi rekryterar löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat för tjänsten. Vänta därför inte med att skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6762346-2108426". Arbetsgivare Jobbkompaniet Nova AB
(org.nr 559381-1606), https://jobbkompaniet.teamtailor.com
Västra Storgatan 7 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
10007748