Språkpolitisk utredare till Språkrådet
2025-09-11
Språkpolitisk utredare
Är du en person som har intresse av och vill bidra till utvecklingen av kunskaper om språk och kultur? Hos oss blir du en viktig del i en miljö som präglas av nyfikenhet och kunskaper om vårt flerspråkiga Sverige. Institutet för språk och folkminnen (Isof) söker nu en språkpolitisk utredare till avdelningen Språkrådet.
Om Isof
Isof är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Vi finns till för alla och är en resurs för många yrkesgrupper, föreningar och organisationer. Vi bistår regeringen med underlag och ger stöd till andra myndigheter.
I den här tjänsten kommer du att tillhöra avdelningen Språkrådet i Stockholm. Språkrådet är den avdelning inom Isof som ger råd och rekommendationer om den offentliga svenskan, ger ut språkböcker och skrivhandledningar och forskar och sprider kunskap om svenskan och dess utveckling. Då vi är en mindre statlig myndighet samarbetar vi med alla i organisationen för att bidra och uppnå myndighetens mål.
Läs mer om oss på vår webbplats isof.se/uppdrag
Om uppdraget
Arbetet innebär att bevaka och att följa utvecklingen inom det språkpolitiska ämnesområdet med särskilt fokus på frågor som gäller svenska språket och det flerspråkiga Sverige.
Arbetet innefattar
• kunskapsspridning genom att t ex skriva artiklar, nyhetssammanfattningar, bloggar och rapporter
• omvärldsbevakning av språkpolitiska områden, forskning, medier etc.
• delta i myndighetens arbete med utredningar, uppdrag och remisser
• anordna seminarier, konferenser, webbinarier etc.
• följa språkpolitiken genom nära samarbete med kollegor på Isof och med samhällsaktörer utanför myndigheten
• deltagande och utbyten i nationella och internationella nätverk.
Uppdraget som språkpolitisk utredare kan variera över tid, men en viktig grund är metodisk och strukturerad inhämtning, bearbetning och analys av information som sedan ligger till grund för relevanta och tydliga slutsatser till stöd för myndighetens beslutsfattare.
Kvalifikationskrav
Du har minst en magisterexamen inom statsvetenskap, språkvetenskap eller annan inriktning som kan bedömas likvärdig/relevant. Du har kunskap och erfarenhet av arbete med språkpolitiska frågor ur ett majoritetsspråksperspektiv, god erfarenhet av arbete med statliga utredningar och erfarenhet av att hantera och svara på remisser. Du har även god stilistisk förmåga och god vana av att skriva både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Du har därtill mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska samt goda IT-kunskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har licentiat- eller doktorsexamen inom språkvetenskap, statsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig/relevant, och om du har erfarenheter av praktiskt och teoretiskt inriktat arbete med kulturpolitiska frågor ur ett rättighetsperspektiv.Publiceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
Som person är du resultatinriktad och strukturerad. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du arbetar både självständigt och samarbetar med andra på ett lyhört och tydligt sätt. Vidare är du analytisk och har mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Övrig information om tjänsten
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Placeringsort är Avdelningen Språkrådet i Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning om 6 månader tillämpas.
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Välkommen att skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt CV ska det tydligt framgå år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Ladda även upp relevant dokumentation som styrker dina erfarenheter och examensbevis/betyg.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar Isof med rekryteringsföretaget Poolia. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på tel 072-079 69 88 eller via mejl jennifer.nilsson@poolia.se
.
Facklig kontaktperson är Eleonor Karman för ST, eleonor.karman@isof.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Isof har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
