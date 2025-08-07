Sportringen Hemavan söker dig som vill arbeta extra!
2025-08-07
Nu söker vi dig som vill stärka upp vårt team i Hemavan!
Som butikssäljare hos oss arbetar du säljfokuserat och håller en hög professionell nivå. Vi finns till för våra kunder, är lyhörda och inspirerar till köp. Ditt fokus ligger på att ta hand om våra kunder men en naturlig och viktig del i arbetet är också att hålla vår butik mycket attraktiv så att kunden kan få ett positivt och inspirerande intryck.
VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?
Vi tror att du har erfarenhet från butiksarbete med god produktkunskap samt ett stort intresse för produkterna som ingår i butikens sortiment. Men viktigast ör att du har en god känsla för service och nöjda kunder och ser en potentiell kund i varje besökare. Vi förväntar oss att du är med och skapar en god stämning på arbetet och genom ditt engagemang inspirerar övriga butiksmedarbetare till att driva försäljningen framåt.
VEM TRIVS HOS OSS?
För att trivas hos oss bör du vara en positiv person som ser möjligheter, gillar att ta dig an utmaningar och har kunden i centrum. Du kan arbeta med högt och lågt, är glad, öppen och framåt med en stark egen drivkraft. Självklart har du ett stort intresse för sport och älskar att vara i butik och sälja.
VILKA ÄR VI?
Sportringen är en sportkedja med ca 150 butiker och vi finns representerade över hela landet. Vår butik i Hemavan är en Outletbutik med stort fokus på fjällturism och gränshandel.
INTRESSERAD?
Då utmanar vi dig att ansöka så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Hemavan". Arbetsgivare Hemavan Sport AB
Blå Vägen 35 (visa karta
925 93 HEMAVAN Jobbnummer
