Sporthallspersonal till Fagerstahallen
Fagersta kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Fagersta Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Fagersta
2026-06-16
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Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen – det här är vi!
Fagerstahallen är en av kommunens största idrottsanläggningar. Här arbetar vi primärt med service mot våra bad-, gym-, läger- och hallgäster. Genom föreningslivet och våra sport- och idrottshallar erbjuds möjligheten till en aktiv livsstil med motion och hälsa i fokus. Fastigheten rymmer även en bowlinghall, skyttelokal, skolmatsal och ett sportcafe. På dagtid har även högstadiet och gymnasiet sina idrottslektioner här.
Ditt uppdrag
Du är en viktig del i arbetsgruppen som arbetar för att ge en hög service och ett gott bemötande till våra gäster. Det är din uppgift att se till att samtliga gäster trivs och får den hjälp som de behöver. Det är viktigt att du som person är lyhörd, kommunikativ och brinner för hälsa, motion och service. I arbetet ingår bland annat service till våra bad-, gym- och lägergäster, badbevakning, kassatjänstgöring, lokalvård samt diverse förekommande arbetsuppgifter relaterat till idrottshallen. Du kommer även arbeta med simundervisning för barn och vuxna samt eventuellt även som instruktör inom vattengymnastik.
Det förekommer arbete på både dag- och kvällstid samt helger.
Dina kvalifikationer och meriter
Tidigare erfarenhet eller utbildning relaterat till receptions- och kassaarbete eller badverksamhet är meriterande. Om du är utbildad simlärare är det också meriterande.
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha fyllt 18 år och vara simkunnig. Vidare ser vi gärna att du har arbetslivserfarenhet av bad- och gymverksamhet eller annat serviceyrke.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta Kommun
(org.nr 212000-2106), https://fagersta.se
Bangårdsgatan 1 (visa karta
)
737 40 FAGERSTA Arbetsplats
Välfärd och serviceförvaltningen, Fagerstahallen Kontakt
Kommunal Kommunal kommunal@fagersta.se 0223-44257 Jobbnummer
9965123