Sportchef till Storliens Högfjällshotell
Storlien Högfjällshotell AB / Chefsjobb / Åre Visa alla chefsjobb i Åre
2026-02-18
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storlien Högfjällshotell AB i Åre
Vill du äga och utveckla vår skidsport- och outdooraffär året runt?Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Storlien Högfjällshotell öppnade 1935 och har en rik historia av fjällturism. Vintern 2023 nyöppnade hotellet efter fyra år av stängda dörrar med ny ägare, ny energi och stora ambitioner.
Hotellet ligger i Storlien, cirka en timme från Åre, omgivet av storslagna fjällandskap, tydliga årstider och ett lugn som många drömmer om.
Till hotellet hör en skidanläggning, längd- och skoterspår, vandringsleder, fiskevatten och i byn finns ett levande litet samhälle med förskola, affärer och restauranger. Det här är inte bara ett jobb, det är ett livsval.
På fjället driver vi en levande mötesplats för skidåkare, cyklister, vandrare, konferensgäster och fjällnjutare.
Om rollen
Nu söker vi en sportchef som vill ta helhetsansvar för vår sportverksamhet, vinter som sommar, och utveckla den till en ännu starkare affär. Det här är en nyckelroll hos oss, där du ansvarar för:
Skid, cykel- och outdooruthyrning (inköp, drift, kvalitet, lönsamhet)
Skidskola
Aktivitetsutbud
Sportbutik och merförsäljning
Personalansvar för butikspersonal, skidskoleansvarig och skidlärare
Att utveckla och paketera attraktiva outdoor-upplevelser för både vinter- och sommarbesökare
Vi vill att vår outdoor-verksamhet ska vara en motor för ökad vinter- och sommarturism och ett starkare helårserbjudande. Därför söker vi dig som inte bara kan verkstadsgolvet utan också ser affärsmöjligheter.
Vem är du?
Du är affärsmässig, driven och gillar att få saker att hända. Du ser sambandet mellan upplevelse, uthyrning och merförsäljning och du tycker det är kul att utveckla produkter och paket som gäster faktiskt vill boka. Du är riktigt bra på service och tar väl hand om din personal.
Samtidigt är du inte rädd för att kavla upp ärmarna och jobba i driften.
Eftersom en stor del av arbetet under säsong är operativt behöver du ha praktisk erfarenhet av:
Skiduthyrning och cykeluthyrning
Skidverkstad och cykelverkstad (krav)
Butiksförsäljning
Friluftsliv och outdoorprodukter
B-körkort (krav)
Vi tror att du:
Är trygg i ledarrollen och van att jobba med säsongspersonal
Har struktur och koll på flöden, inköp, logistik och material
Förstår hur man bygger lönsamhet i butik- och uthyrningsaffär
Har ett genuint intresse för friluftsliv och att paketera upplevelser kring det
Vad får du hos oss?
En roll där du får forma och bygga något långsiktigt
Möjlighet att utveckla vårt vinterutbud och bygga ett starkt sommarutbud
En arbetsplats med rik historia, tydlig ambitionsnivå och korta beslutsvägar
Livet på fjället med naturen utanför dörren
Tjänsten
Heltid. Deltid möjlig utanför vintersäsong.
Tillträde: Senast 1 april
Placering: Storlien, Åre kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: william.cramerus@storlienhogfjallshotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan sportchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storlien Högfjällshotell AB
(org.nr 556837-4614), https://www.storlienhogfjallshotell.se/
Vintergatan 24 (visa karta
)
837 99 STORLIEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storlien Högfjällshotell AB Kontakt
Sportchef
William Cramérus william.cramerus@storlienhogfjallshotell.se Jobbnummer
9750109