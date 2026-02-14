Sportansvarig till Trollbäckens Gymnastikklubb
Gymnastikklubben Trollbäcken / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gymnastikklubben Trollbäcken i Stockholm
- Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara gymnastik? -
Trollbäckens Gymnastikklubb i Tyresö är en växande och engagerad förening med cirka 450 truppgymnaster i åldrarna 3-20 år och närmare 70 ledare, varav många unga. Vi är en ideell förening med en ny styrelse som vill fortsätta utveckla en trygg, inkluderande och långsiktigt hållbar verksamhet - där både gymnaster och ledare mår bra, utvecklas och känner glädje i gymnastiken.
Nu söker vi en Sportansvarig på 50% som blir en central del av vår fortsatta satsning.
Om rollen
Som Sportansvarig är du en stöttepelare och strategisk funktion i vårt sportliga arbete. Du leder inte den dagliga verksamheten - men du stöttar, coachar och vägleder våra huvudtränare så att föreningens träningsverksamhet utvecklas i linje med värdegrund, mål och riktlinjer.
Rollen innebär ett nära samarbete med styrelsen, kansliet och våra ledare där du bidrar med struktur, sportslig kompetens och tryggt ledarskap.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ditt gymnastikintresse och idrottsliga erfarenhet med att bidra till långsiktig utveckling i en ideell förening - utan fullt operativt chefsansvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Sportslig utveckling och kvalitet
Vara ett stöd och bollplank till huvudtränare och övriga ledare.
Säkerställa att träningsupplägg och tävlingsförberedelser följer föreningens värdegrund och gymnastikförbundets riktlinjer.
Bidra till gemensamma rutiner för trygg, säker och hållbar träning för barn och unga.
Ledarskapsstöd och trygg föreningskultur
Stödja och stärka våra unga och erfarna ledare - både i vardagen och i deras utveckling.
Arbeta med att förankra och följa upp föreningens värdegrund.
Vara en nyckelperson i att skapa en inkluderande och välmående ledar- och gymnastmiljö.
Planering och samordning
Samarbeta med huvudtränare i planering av träningstider, grupper och ledarresurser.
Stötta kansliet i planering av tävlingar, läger och uppvisningar.
Medverka i långsiktig utvecklingsplanering tillsammans med styrelsen.
Utbildning och kompetensutveckling
Säkerställa att ledare har rätt licenser och följer utbildningsplanen.
Rekommendera och koordinera vidareutbildningar vid behov.
Vi söker dig som...
Har erfarenhet från gymnastik - som tränare, ledare eller motsvarande.
Har ett coachande ledarskap och trivs med att stötta andra snarare än att ha ett tungt operativt ansvar.
Vill bidra till hållbar idrott för barn och unga.
Kan arbeta strukturerat, självständigt och i nära dialog med styrelse och kansli.
Är trygg i att fatta beslut, men också lyhörd och relationsskapande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt uppdrag där du verkligen gör skillnad för barn och ungdomar.
En engagerad förening med stark gemenskap och stor vilja att utvecklas.
Möjlighet att påverka och bygga framtidens gymnastikmiljö.
Flexibel arbetstidsförläggning (50%) anpassat efter verksamhetens behov.
Låter det intressant?
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till ordforande@gktrollbacken.se
senast 16 mars 2026.
Frågor? Kontakta Therese Hoc, ordforande@gktrollbacken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: ordforande@gktrollbacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sportansvarig GKT". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gymnastikklubben Trollbäcken
, https://www.gktrollbacken.se Arbetsplats
Trollbäcken, Gymnastikklubben Kontakt
Ordförande
Therese Hoc ordforande@gktrollbacken.se Jobbnummer
9743043