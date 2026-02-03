Sport- och fritidschef Nybro kommun
2026-02-03
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.
Som sport- och fritidschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp sport- och fritidsverksamheten utifrån politiska mål och beslut. Du ansvarar för att ta tillvara verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet av föreningslivets villkor och organisering samt den kunskap som finns inom verksamheten kring anläggningsdrift.
I uppdraget ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar samt ansvar för ärenden till nämnd och samverkan med politiken. Du har en underställd chef för simhallen samt medarbetare i form av sport- och fritidssamordnare, drifttekniker och anläggningsvaktmästare. I verksamheten finns även badmästare, badvärdar och gruppträningsinstruktörer för vilka simhallschefen har personalansvaret.
Du leder verksamheten och fungerar som stöd och bollplank för chef och medarbetare, du skapar förutsättningar för lärande, utveckling och goda resultat. I uppdraget ingår att leda arbetsplatsträffar och verksamhetsdialoger.
Du leder samverkansforum samt dialoger, planerings- och samarbetsmöten med föreningslivet och initierar, driver och deltar i tvärsektoriella uppdrag och projekt inom hela kommunkoncernen.
I rollen ansvarar du för verksamhetens och anläggningarnas långsiktiga utveckling ur ett helhetsperspektiv och bidrar till samhällsbyggnadsförvaltningens arbete i ett kommunövergripande sammanhang. I rollen ingår att vara en del av samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, där du rapporterar till samhällsbyggnadschefen och bidrar aktivt till förvaltningens och kommunens samlade utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom sport- och fritidsområdet och gärna erfarenhet från en politiskt styrd organisation, med god förståelse för kommunala processer och beslutsvägar. Du har goda och dokumenterade ledarskapserfarenheter och är en trygg och tydlig ledare som leder genom tillit, skapar förtroende, delaktighet och engagemang samt har förmåga att lyssna in verksamhetens behov. Du arbetar strukturerat och självständigt med ett tydligt utvecklingsfokus och har lätt för att skapa goda relationer samt samarbeta och kommunicera på ett förtroendefullt sätt.
Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning och erfarenhet av, eller ett tydligt intresse för, anläggnings- och driftfrågor. Erfarenhet av idrottsanläggningar såsom ishall och simhall är meriterande. Du har ett genuint intresse för sport och fritid samt erfarenhet och förståelse för föreningslivets villkor och betydelse. Vidare har du förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv och förstå sport- och fritidsverksamhetens roll som en del av kommunens samlade uppdrag. Rollen kräver god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, gärna även engelska, samt god förståelse för och intresse av digitala arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.
