Spontansökan - Souschef & Köksmästare
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Stockholm
, Örebro
, Karlstad
, Skövde
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ledare i köket och öppen för nya möjligheter? Vi tar löpande emot spontanansökningar från Souschefer och Köksmästare för uppdrag och tjänster runt om i Sverige.
Om uppdragen
Vi arbetar främst med bemanning inom restaurang- och storkök, vilket innebär att du blir anställd hos oss och arbetar på uppdrag hos olika kunder. Uppdragen kan variera i längd - från kortare insatser till längre uppdrag.
Utöver bemanning har vi även rekryteringsuppdrag, där vi på kundens uppdrag ansvarar för hela rekryteringsprocessen och där anställningen sker direkt hos kunden.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som Souschef och/eller Köksmästare
Är trygg i en ledande roll och van att ta ansvar för drift, kvalitet och team
Har god kunskap om ekonomi, planering och livsmedelssäkerhet
Är flexibel, lösningsorienterad och professionell i ditt arbetssätt
Trivs med att arbeta i olika köksmiljöer (särskilt vid bemanningsuppdrag)
Vi erbjuder:
Möjlighet till varierande och utvecklande uppdrag
Tillgång till både bemanningstjänster och rekryteringar
Ett brett nätverk av restauranger, hotell och storkök
Trygga villkor och stöd från oss som arbetsgivare/rekryteringspartner
Möjlighet att matchas mot uppdrag som passar din profil och dina ambitioner
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131251-1812224". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Johan Storsletten johan@rahospitality.se Jobbnummer
9709862