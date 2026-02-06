Spontanansökan-Målare/Blästrare sökes till Alucrom AB
Temp-Team Sverige AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Temp-Team Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Är du en person med erfarenhet av måleri eller blästring som vill bli en del av Alucrom AB? Vill du arbeta med varierade arbetsuppgifter och bidra till att förlänga livslängden på allt från små detaljer till stora konstruktioner som broar och fordon?
Vi söker nu en målare/blästrare till Alucrom AB. Du kommer att arbeta inom deras affärsområden fabrik och entreprenad, med ett dynamiskt arbete som ställer krav på flexibilitet och beredskap för resor. Oavsett om du har lång erfarenhet inom rostskyddsmålning eller är nyutexaminerad, värdesätter vi din kompetens och vilja att utvecklas.
Dina huvudansvarsområden inkluderar:
Utföra blästring och målning på olika objekt
Arbeta både i fabriksmiljö och ute på fält
Bidra till säkerhet och kvalitet i arbetet
Har du profilen vi söker?
Har erfarenhet av arbete som målare eller blästrare - kanske från måleri, verkstad, industrilackering eller liknande.
Gärna har kunskap inom olika blästringstekniker och färglära
Är van vid att arbeta självständigt men också trivs med att samarbeta i team.
Tar ansvar, är noggrann och ser till att slutföra det du påbörjat.
Du har erfarenhet av att bedriva underhåll på plats hos kund
Du talar svenska eller engelska
Meriterande
Utbildning till diplommålare
Truck- och traverskort
B-körkort
Vad gör rollen attraktiv?
Du får möjlighet till personlig och professionell utveckling i en roll med varierande arbetsuppgifter. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där gemenskap och samarbete är centrala värden.
Bra att veta!
Du kommer i utgångsläget bli anställd som Temp-Team konsult. Som en del av vårt team erbjuds du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en engagerad konsultchef som finns där för dig. Uppdraget skall tillsättas omgående. Heltid - Måndag till Fredag kl. 7-16. Ansök redan idag då urvalet sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. För eventuella frågor, tveka inte att kontakta vår rekryteringsansvariga Elnaz Memarian elm@temp-team.se
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alucrom AB Kontakt
Elnaz Memarian elm@temp-team.se Jobbnummer
9727079