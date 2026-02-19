Spontanansökan Veterinär
Vi erbjuder jobb för dig som är veterinär eller leg. djursjukskötare och söker ett friare, mer hållbart arbetsliv. Hos Vetgig får du möjlighet att arbeta mindre, tjäna mer och få mer tid till det som betyder mest för dig. Som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsbolag inom djursjukvården har vi alltid det största utbudet av veterinärjobb och konsultuppdrag i Sverige. Hos oss väljer du själv dina uppdrag, när du vill arbeta och när du vill vara ledig.
Så fungerar det att jobba hos Vetgig
Du väljer själv vilka uppdrag du vill ta och när du vill vara ledig. Du har en fast anställning med trygghet, branschens bästa förmåner och frihet att styra över din vardag. Vi finns med dig hela vägen - från första kontakt och vidare till nästa uppdraget.
Bättre betalt och generösa förmåner
När du jobbar hos oss får du testa på fler arbetsplatser samtidigt som du tjänar mer jämfört med när du är anställd direkt på en klinik eller ett djursjukhus. Dessutom har du som anställd hos oss ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension. Många av våra anställda väljer att jobba lite mindre för att få mer tid över till familj och fritid.
Vi hjälper dig komma igång
Allt börjar med ett samtal med din kontaktperson på Vetgig där vi lyssnar in vad du vill jobba med. När vi har ett matchande uppdrag presenterar vi det för dig, självklart får du träffa och besöka kliniken eller djursjukhuset innan du bestämmer dig. Du väljer själv om du vill vara anställd av oss eller jobba via eget företag.
Hos oss är du tryggare
Hos oss kan du jobba på en eller flera kliniker samtidigt och vi planerar alltid ditt nästa uppdrag i god tid. Som anställd av oss får du alltid samma försäkringar som du får i ett kollektivavtal.
Spontanansökan Veterinär
Vi har många nya uppdrag som startar nu under våren, vi kan erbjuda uppdrag i hela landet och har flera uppdrag i Östergötland. Skicka in en spontanansökan idag så berättar vi mer.
Vetgig är skapat av veterinärer för djursjukvården
Vi erbjuder dig som jobbar som veterinär eller legitimerad djursjukskötare ett friare yrkesliv med mindre stress. Vi ska alltid vara branschens bästa arbetsplats genom bra arbetsmiljö, trygga anställningar och generösa villkor. Som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsbolag inom djursjukvården har vi störst utbud av uppdrag i hela landet. Så ansöker du
