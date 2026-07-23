Spontanansökan timvikarie till Vård och omsorg
Vingåkers kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vingåker
2026-07-23
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I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.
Vingåkers Vård och omsorg är organisatorisk placerad under socialförvaltningen.
Här arbetar drivna och engagerade medarbetare med att skapa en meningsfull vardag för våra individer.
Funktionshinderomsorgen består av daglig verksamhet, gruppbostäder, socialpsykiatri, personlig assistans och barnverksamhet.
Äldreomsorgen består av våra 5 hemtjänstgrupper, särskilt boende med somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende och daglig verksamhet.
Vi arbetar nära varandra – med hög kompetens, engagemang och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Vi utgår från principen Digitalt först, vilket innebär att vi använder smarta digitala lösningar och välfärdsteknik för att höja kvaliteten, öka tryggheten och frigöra tid för det personliga mötet.
Vill du vara med på resan?
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Söker du efter ett extrajobb som är meningsfullt, där du på riktigt får göra skillnad och samtidigt utvecklas?
Ett jobb hos oss innebär att du får nyttig arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa nya kontakter.
Oavsett vilken verksamhet du arbetar inom så kommer du arbeta nära människor som på olika sätt behöver stöd och hjälp i sin vardag.
Du behöver kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
När du lämnar din ansökan kan du välja vilket område du är intresserad av att söka inom:
• Funktionshinderomsorg (FHO)
Som medarbetare inom funktionshinderomsorgen kommer du arbeta med varierade arbetsuppgifter, ofta i vardagsnära situationer hemma hos individerna, i daglig verksamhet eller på stödboende.
Du kommer att ge stöd och service utifrån individuella behov, det kan handla om personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning och vanligt förekommande hushållsgöromål som t.ex. städ och tvätt. Likaså förekommer motivation och genomförande av sociala och kulturella aktiviteter kring och tillsammans med individen.
Arbetstiderna är förlagda både dag, kväll, natt, journatt och helg.
• Äldreomsorgen (ÄO)
Att arbeta inom äldreomsorgen, oavsett om du arbetar i hemtjänst eller inne på särskilt boende, innebär att du arbetar nära människor och hjälper dem i deras vardag. Du möter individerna direkt i deras hem och behöver visa värdighet och respekt gentemot att finnas i deras bostad. Vi arbetar utifrån individuella behov och ger omvårdnad, stöd och service. Vårt uppdrag är att ge god service genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad.
Arbetstiderna är förlaga både dag, kväll, natt och helg.Kvalifikationer
För att du ska kunna arbeta som timvikarie hos oss behöver du ha fyllt 18 år.
Vi söker dig som är genuint intresserad av arbetet med människor!
Du behöver vara ansvarsfull, engagerad och respektfull eftersom arbetet innebär kvalificerad omsorg som tillgodoser individens behov.
Vi ser gärna att du har utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom Vård och omsorg.
Som person är du trygg, pålitlig, har ett gott bemötande och har lätt för att samarbeta med andra.
För att hitta rätt personer kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet och värdera dig som är självgående, hjälpsam och gillar att arbeta med människor.
Körkort är meriterande och inom vissa enheter även ett krav.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse , upphör: 2026-10-31 .
Arbetstid: Schema.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Viktig information till dig som söker till oss inom Vård och omsorg:
För att vara aktuell för tjänst inom Vård och omsorg i Vingåkers kommun krävs godkänd nivå i svenska språket. Därför tillämpar vi språktest i denna rekrytering.
Vård och omsorg i Vingåkers kommun ställer krav på utdrag ifrån belastningsregistret omgående vid anställning, förbered därför detta tidigt och uppvisa på en eventuell intervju. Beställ belastningsregistret via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj utdrag som avser
"Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" eller "Barn med funktionsnedsättning".
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingåkers kommun, Vård och omsorg Kontakt
Rekryterare, Vård och omsorg
Linda Nymark linda.nymark@vingaker.se +4615119337 Jobbnummer
10009862