Spontanansökan till LTU Business
AxÖ Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2025-11-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Haparanda
eller i hela Sverige
Gör skillnad i norra Sverige - tillsammans med oss
Det kanske inte finns en utannonserad roll som passar dig just nu men vi på LTU Business söker vi kontinuerligt efter nyfikna, modiga och drivna personer med akademisk examen och erfarenhet inom områden som affärsutveckling, management consulting, innovationsledning, förändringsledning eller projektledning.
Du kanske är i början av din karriär - eller en erfaren expert. Viktigast är att du vill vara med och göra skillnad. Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
LTU Business är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag. Vi arbetar på uppdrag av både företag, offentlig sektor och universitet för att driva utveckling i regionen. Våra uppdrag rör allt från kommersiella strategier och innovationer till samhällsomställning och samverkan mellan olika aktörer.
Vad vi söker
Vi söker dig som är analytisk, samarbetsinriktad och tar ansvar för ditt arbete. Du trivs i projektmiljöer, kan hantera flera uppdrag samtidigt och växlar mellan att arbeta självständigt och i team.
Du gillar att se resultat - oavsett om det handlar om att planera en workshop, bidra med nya perspektiv, hålla ihop en process eller ett projekt, eller leverera ett tydligt beslutsunderlag. Du är van att sätta dig in i komplexa frågor, möta människor med olika bakgrund och skapa struktur i det som är otydligt.
Hos oss blir du en del av ett team som kombinerar struktur med kreativitet, expertis med nyfikenhet och strategi med handlingskraft. Våra medarbetare är intraprenöriella och hjälpsamma - och delar gärna med sig av både kunskap och energi.
Placeringsort; Luleå, Skellefteå eller Kiruna
Vår arbetsmiljö
Vi är ungefär 35 medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Här finns både nyutexaminerade och seniora konsulter. Hos oss får du arbeta med en blandning av korta insatser och längre projekt, med möjlighet att påverka din inriktning och utveckling.
Våra värderingar
Vi försöker leva som vi lär - genom att vara:
Modiga - Vi vågar testa, prioritera och vara tydliga.
Resultatfokuserade - Vi levererar det vi har lovat, med kvalitet.
Hjälpsamma - Vi delar med oss och stöttar varandra.
Intraprenöriella - Vi tar initiativ och driver arbetet framåt.
Vill du vara en del av vårt team? Berätta lite om dig själv, vad du är bra på och vad du vill bidra med. Vi går igenom spontanansökningar löpande. Kontaktperson för detta jobb
I denna process samarbetar LTU Business med AxÖ Consulting. Är du intresserad och vill veta mera, kontakta rekryteringskonsult Maria Josefsson AxÖ Consulting, 070 - 842 23 35.
Sista ansökningsdag den 15 februari 2026 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Vänligen notera - ansökan endast via länk intill.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LTU Business Kontakt
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult 070-8422335 Jobbnummer
9606344