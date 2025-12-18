Spontanansökan Senior Fullstackutvecklare med frontend-fokus
2025-12-18
Spontanansökan - Senior Fullstackutvecklare med frontend-fokus
På plats i Östersund
Trött på jobbannonser som radar upp tekniker som ett inköpslistat Excelark?
Vi med.
Därför vill vi hellre höra från dig.
Du som gillar att bygga gränssnitt som känns självklara.
Du som bryr dig om detaljerna, men aldrig tappar helheten.
Du som förstår att riktigt bra kod handlar lika mycket om användarupplevelse som om arkitektur.
Hos oss på Realbridge får du vara med där det händer.
Vi är ett techbolag i tillväxt som bygger produkter människor faktiskt använder.
Vi sitter tillsammans på vårt fina kontor i Östersund och tror på värdet av samarbete, snabba diskussioner och att lösa problem ihop - därför söker vi dig som vill arbeta på plats hos oss.
Vi jobbar på en internationell marknad och ser en tydlig ökning av kundprojekt utanför Sverige, vilket innebär att du får vara med och bygga lösningar som används globalt.
Vad du kan komma att göra hos oss:
Utveckla och vidareutveckla våra webb- och applikationsgränssnitt med starkt fokus på frontend och användarupplevelse
Arbeta fullstack och bidra även i backend där det behövs
Vara en drivande kraft i frontend - både i teknikval, struktur och best practices
Samarbeta tätt med backendutvecklare, design och produkt för att skapa hållbara helhetslösningar
Ta ansvar för kodkvalitet, prestanda, tillgänglighet och skalbarhet i lösningar som används internationellt
Bidra till arkitekturella beslut
Vara med och forma hur vi bygger produkter - inte bara vad vi bygger
Vem vi tror att du är:
Du är en senior fullstackutvecklare med flera års erfarenhet och känner dig trygg i hela kedjan, med extra tyngd inom frontend.
Du gillar moderna ramverk, bryr dig om struktur, läsbar kod och användarupplevelse.
Du tar ansvar, säger vad du tycker och delar gärna med dig av din kunskap.
Och framför allt: du trivs i ett sammanhang där du får påverka, ta plats och bygga tillsammans - på riktigt.
Låter det som något för dig (nu eller framöver)?
Det här är en spontanansökan - vi kanske inte har rätt roll öppen just idag, men vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill vara med på vår resa.
Skicka några rader om dig själv, ditt CV eller en länk myfuture@realbridge.se
Vi ser fram emot att höra från dig - och kanske ses vi snart på kontoret i Östersund.
Rekryterare, bemanningsföretag och annonsförsäljare ombeds vänligen att inte ta kontakt gällande denna annons. Vi söker inte konsulter till denna roll.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: myfuture@realbridge.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Realbridge AB
831 57 ÖSTERSUND
Viktor Stjernefeldt myfuture@realbridge.se
