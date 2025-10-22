Spontanansökan produktionsmedarbetare
Gunnar Dafgård AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Götene Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Götene
2025-10-22
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gunnar Dafgård AB i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av något stort? Sök spontant till Dafgårds!
Dafgårds är mitt inne i en spännande tillväxtresa. Vi investerar stort i nya produktionslinjer och smarta lösningar - och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill växa med oss.
I vårt kök i Källby, där mer än 1400 personer redan jobbar, är tempot högt och möjligheterna många. Är du över 18 år, nyfiken på livsmedelsproduktion och vill ha ett jobb där du får utvecklas varje dag? Då tycker vi att du ska skicka in en spontanansökan!
Vad innebär jobbet?
Att jobba i vår produktion är både varierande och utmanande. Du får ta ansvar för att driften fungerar smidigt, att produkterna håller högsta kvalitet och att maskinerna rullar som de ska. Du kommer jobba nära kollegor och tillsammans bidrar ni till ständiga förbättringar - från råvara till färdig rätt.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från produktion eller liknande arbete (meriterande)
Är händig, noggrann och gillar att ha många bollar i luften
Är en lagspelare som också trivs med att ta egna initiativ
Kommunicerar tydligt och gillar att samarbeta
Varför Dafgårds?
Hos oss får du:
Möjlighet att utvecklas och växa i en framtidsbransch
En trygg arbetsgivare med lång historia och stark framtid
Engagerade kollegor och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas
Så här söker du
Skicka in din spontanansökan genom att klicka på "Ansök här" i annonsen. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev, telefon eller e-post. Har du frågor? Kontakta gärna HR-administratör Veronica Svanander på veronica.svanander@dafgard.se
Rekrytering kan komma att ske löpande och ansökningarna behandlas vid behov. Därför kan återkoppling dröja något längre än vanligt.
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning - för en trygg och säker arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), http://www.dafgards.se
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9569148