Spontanansökan | Lernia | Vimmerby
Lernia Bemanning AB / Ugnsoperatörsjobb / Vimmerby Visa alla ugnsoperatörsjobb i Vimmerby
2026-07-29
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eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i arbetslivet – eller kanske hitta helt nya möjligheter? Hos oss på Lernia öppnar vi dörren till en bredd av spännande uppdrag inom industri, produktion, lager och teknik. Välkommen med din ansökan redan idag och utforska dina möjligheter!
Urval sker löpande i takt med våra rekryteringsbehov, vilket kan innebära längre återkopplingstid.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån - med chans till förlängning (heltid)
Placeringsort: Vimmerby med omnejd
Den här annonsen riktar sig till dig som är nyfiken på att jobba inom industrin, och vill bli matchad mot uppdrag som passar just din kompetens och dina ambitioner. Arbetsuppgifter kan variera beroende på uppdrag, men kan exempelvis innefatta maskinövervakning, montering, lagerhantering, kvalitetskontroller eller enklare tekniska moment.
Oavsett roll arbetar du efter tydliga instruktioner och säkerhetsföreskrifter, och blir en viktig del i att skapa effektiva och hållbara flöden hos våra kunder. Du får möjlighet att utvecklas, samla erfarenhet och bygga din karriär – med stöd av oss hela vägen.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll. Du trivs i en praktisk arbetsmiljö där samarbete, ansvar och kvalitet står i fokus.
Som person är du flexibel och har en positiv inställning till att prova nya arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant, tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Det viktigaste är inte exakt vad du gjort tidigare – utan din vilja att lära och din inställning till arbete.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
Tidigare erfarenhet av arbete inom industri, produktion, lager eller liknande är meriterande men inget krav
Meriterande
Truckkort A+B
Traverskort
Tekniskt intresse eller erfarenhet av maskiner/produktion
Erfarenhet av att arbeta efter instruktioner, ritningar eller processer
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vimmerby@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7722491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Kommunhusets cykelparkering (visa karta
)
577 30 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10015087