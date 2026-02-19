Spontanansökan Djursjukskötare
Vi erbjuder dig som jobbar som veterinär eller legitimerad djursjukskötare ett friare yrkesliv med mindre stress. Som Sveriges ledande bemannings- och konsultbolag inom djursjukvården har vi ett brett utbud av uppdrag i hela landet. Hos oss väljer du själv dina uppdrag, när du vill arbeta och när du vill vara ledig.
Så fungerar det att jobba hos Vetgig
Som djursjukskötare hos oss får du både mer frihet och trygghet. Du har tillgång till alla våra uppdrag och vi har alltid det största utbudet på uppdrag i Sverige. Hos oss kan du jobba på ett eller flera uppdrag samtidigt och vi planerar alltid ditt nästa uppdrag i god tid.
Bättre betalt och generösa förmåner
När du jobbar hos oss får du testa på fler arbetsplatser samtidigt som du tjänar mer jämfört med när du är anställd direkt på en klinik eller ett djursjukhus. Dessutom har du som anställd hos oss ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension. Många av våra anställda väljer att jobba lite mindre för att få mer tid över till familj och fritid.
Vi hjälper dig komma igång
Allt börjar med ett samtal med din kontaktperson på Vetgig där vi lyssnar in vad du vill jobba med. När vi har ett matchande uppdrag presenterar vi det för dig, självklart får du träffa och besöka kliniken eller djursjukhuset innan du bestämmer dig. Du väljer själv om du vill vara anställd av oss eller jobba via eget företag.
Hos oss är du tryggare
Hos oss kan du jobba på en eller flera kliniker samtidigt och vi planerar alltid ditt nästa uppdrag i god tid. Som anställd av oss får du alltid samma försäkringar som du får i ett kollektivavtal.
Spontanansökan legitimerad djursjukskötare
Vi har många nya uppdrag som startar nu under våren och sommaren, vi kan erbjuda uppdrag i hela landet. Skicka in en spontanansökan idag så berättar vi mer.
Vetgig är skapat av veterinärer för djursjukvården
Vi erbjuder dig som jobbar som veterinär eller legitimerad djursjukskötare ett friare yrkesliv med mindre stress. Vi ska alltid vara branschens bästa arbetsplats genom bra arbetsmiljö, trygga anställningar och generösa villkor. Som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsbolag inom djursjukvården har vi störst utbud av uppdrag i hela landet. Så ansöker du
