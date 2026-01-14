Spontanansökan busstekniker, Dalarna
Vill du ha ett jobb som faktiskt betyder något på riktigt?
Hos Transdev i Dalarna arbetar vardagshjältar varje dag för att samhället ska fungera. Nu vill vi komma i kontakt med fler engagerade människor som vill vara med och utveckla framtidens kollektivtrafik. Även när vi inte har en specifik tjänst utannonserad välkomnar vi spontana och proaktiva ansökningar från dig som vill arbeta som busstekniker. Vi bedriver kollektivtrafik och har verkstäder på tre orter i Dalarna. Vi söker löpande kompetens till Mora, Ludvika och Rättvik. Oavsett var i länet du bor vill vi gärna höra från dig.
Om rollen
Som busstekniker är du en avgörande del av helheten, utan dig rullar inte trafiken. Du arbetar med service, underhåll och reparation av våra bussar och säkerställer att fordonen håller hög kvalitet och är säkra för trafik. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med kollegor i en miljö där kunskap delas och utveckling uppmuntras. Du kan ha fordonsutbildning, yrkeserfarenhet eller annan dokumenterad teknisk kompetens. För oss är ansvarstagande, samarbetsförmåga och viljan att utvecklas minst lika viktigt som formella meriter. B-körkort, god svenska och viss datorvana är en förutsättning. Beroende på verksamhetens behov finns möjlighet till heltids-, deltids- eller behovsanställning.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder mer än ett jobb. Du får en trygg anställning i en samhällsviktig verksamhet med lön enligt kollektivavtal, kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension. Vi erbjuder utbildning och möjligheter till vidareutveckling, både lokalt och inom den internationella Transdev-koncernen, samt generöst friskvårdsbidrag. Här möts du av en arbetskultur som präglas av samarbete, respekt och en stark laganda. Vi strävar efter en bred spridning i ålder, bakgrund och kön! Vi har bedrivit linjetrafik i Dalarna i flera år och idag består verksamheten av flera hundra medarbetare runt om i länet. Du blir en del av ett sammansvetsat team där erfarenhet, kunskap och engagemang delas, både bildligt och bokstavligt, längs vägen. Som en av Sveriges största kollektivtrafikoperatörer och en del av den globala Transdev Group har vi en tydlig ambition att driva utvecklingen i branschen och bidra till ett mer hållbart samhälle.
Ansök till oss
Känner du igen dig och vill bli en del av oss? Skicka gärna in din spontanansökan och berätta vilken roll du är intresserad av, vilken ort i Dalarna du vill utgå ifrån och när du skulle kunna börja. Vi ser fram emot att lära känna dig och välkomna dig som en av våra nästa vardagshjältar. Så ansöker du
