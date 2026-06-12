Spontanansökan 2026
Fiskarhedens Trävaru Aktiebolag / Sågverksoperatörsjobb / Malung-Sälen Visa alla sågverksoperatörsjobb i Malung-Sälen
2026-06-12
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Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk. Vi finns endast ett stenkast från Vasaloppsstarten i Transtrand, mitt i hjärtat av Dalarna. Med omkring 160 engagerade medarbetare är vi det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun.
Varje år producerar vi över 380 000 kubikmeter furu- och granvirke, där mer än 80 % exporteras till kunder runt om i världen. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet från skog till färdig produkt. Vi är både spårbarhets- och skogsbrukscertifierade, och arbetar långsiktigt för att säkerställa en ansvarsfull och klimatsmart produktion.
Vår företagskultur bygger på inkludering, samarbete och hållbarhet. Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka. Vi tror på nytänkande och tar aktivt ansvar för att bidra till en hållbar framtid för våra medarbetare, våra produkter och vår omvärld.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket jobb som passar dig bäst. Vi erbjuder dig ett roligt och självständigt jobb i ett härligt team där alla hjälps åt och drar åt samma håll. Kvalifikationer
Vi är nu i spännande fas och behöver med jämna mellanrum ny personal. Vill du jobba hos oss är du varmt välkommen att skicka in en spontan ansökan till oss.
Vi ser att du är ansvarsfull och trivs med att arbeta för kvalitet och säkerhet. Som person ser du problemlösning som en utmaning och har sinne för ordning och reda. Viktigt är att du vill utvecklas inom området.
Du är en lagspelare och behöver vara lyhörd för verksamhetens behov då du har frekvent kontakt med flera olika avdelningar.
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning inom relevant inriktning eller det som bedöms som likvärdigt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskarhedens Trävaru Aktiebolag
(org.nr 556089-8719)
Transtrand (visa karta
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780 68 TRANSTRAND Arbetsplats
Fiskarhedens Trävaru AB Kontakt
HR-generalist
Matilda Holmberg matilda.holmberg@fiskarheden.se 076 -761 96 02 Jobbnummer
9961286