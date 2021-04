Spontanansökan - Vi söker utvecklare! - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Jönköping

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Jönköping2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härJust nu söker vi dig som är högskoleutbildad inom systemutveckling och är på jakt efter nästa utmaning. Vi söker systemutvecklare med ett eller flera års arbetslivserfarenhet och ser ett stort värde i att träffa dig för matchning mot nya spännande uppdrag!2021-04-02Vi söker regelbundet efter duktiga systemutvecklare till våra kunder runt om i Jönköping. Hos oss kan du hitta nya utmaningar inom de flesta områden - vi samarbetar med många spännande företag.Vi på Framtiden hjälper människor till jobb och vi arbetar dagligen med att hitta och skapa möten mellan företag och kandidater. Hos oss är glädje en naturlig del av varje medarbetares vardag, vårt arbetssätt präglas av enkelhet och vi vill hela tiden framåt, vi kör!Framtiden strävar efter att vara Sveriges bästa leverantör av personal för uthyrning och rekrytering. Vi hyr ut och rekryterar till både stora och små företag inom alla olika områden. Vi kan bland annat hjälpa till inom IT och teknik, ekonomi och finans, kontor, lager och industri. Inom dessa områden utför vi både uppdrag med krav på utbildning samt uppdrag där ingen utbildning krävs.Just nu söker vi dig som är i början av din karriär har ett eller flera års erfarenhet inom systemutveckling. Har du även erfarenhet från C#, Python, .Net eller andra programmeringsverktyg är det meriterande.Är du som person en idéspruta, nyfiken och noggrann? Kanske är du intresserad av att arbeta i team tätt tillsammans med andra kollegor och avdelningar, jobba med utveckling av mjukvara och andra tjänster kring programmering och testning av produkter.Vi kan hjälpa dig att hitta det jobb som passar just dig bäst!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Placering: JönköpingAnställningsvillkoren varierar beroende på vilken samarbetskund vi matchar dig mot. Mer information ges vid intervjutillfället.Sista dag att ansöka är 2021-05-31Framtiden i Sverige AB5671229