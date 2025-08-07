Spontanansökan - Erfararen Elektronik-/Embedded-/Automationsingenjör!
2025-08-07
Erfaren ingenjör inom elektronik, embedded eller automation? Skicka in en spontanansökan!
Om möjligheterna
Vi söker nu erfarna ingenjörer inom elektronik, inbyggda system och automation som vill ta nästa steg i karriären. Genom en spontanansökan till oss öppnar du dörren till flera spännande tjänster hos ledande teknikföretag i Jönköpingsregionen - företag som söker just din kompetens och erfarenhet.
Vi samarbetar med både stora industrikoncerner och innovativa mindre bolag inom exempelvis fordon, försvar, energi och industriell automation. Oavsett om du brinner för hårdvarunära programmering, produktutveckling eller tekniska systemlösningar - har vi troligen ett uppdrag för dig.
Exempel på möjliga roller:
• Embeddedutvecklare - C/C++ eller Python på realtidsoperativsystem.
• Elektronikingenjör - Konstruktionsarbete, test och verifiering.
• Automationsingenjör - PLC-programmering, HMI/SCADA, systemintegration.
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom embeddedutveckling, elektronik eller automation.
• Eftergymnasial teknisk utbildning (YH/Kandidat/Master/Civilingenjör).
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i programmeringsspråk som C/C++, Python eller VHDL (beroende på roll).
• Erfarenhet av att arbeta nära hårdvara eller med styrsystem.
• Vana av att samarbeta i multidisciplinära team och kommunicera tekniska lösningar.
• Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett starkt intresse för teknik. Du trivs i en miljö där du får bidra med din expertis samtidigt som du ständigt utvecklas vidare.
Meriterande kompetenser:
• Erfarenhet av RTOS, Linux, CAN, MQTT, eller liknande tekniker.
• Erfarenhet av el-konstruktion eller kretskortslayout (för elektronikroller).
• Erfarenhet av Siemens/Beckhoff eller andra automationsplattformar.
• B-körkort (kan krävas för vissa uppdrag).
För vissa roller krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning. Vi gör jobbet - och matchar dig med roller som passar din profil.
För mer information om Framtiden, vänligen besök: https://www.framtiden.com/erfarenhetsrekrytering/
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
Startdatum: Enligt överenskommelse
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid
Ersättning: Fast lön
