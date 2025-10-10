Spontanansökan - Elektronikingenjör
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-10-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om möjligheterna
Är du elektronikingenjör som vill utvecklas vidare i karriären? Genom en spontanansökan till oss får du möjligheten att bli matchad med spännande uppdrag hos några av Linköpingsregionens mest framstående teknikföretag - organisationer som söker just din kompetens inom elektronik och produktutveckling.
Vi samarbetar med både större industrikoncerner och snabbfotade teknikbolag. Projekten kan omfatta allt från nyutveckling av elektronikmoduler och kretskortskonstruktion till test, verifiering och produktionstekniska anpassningar.
Oavsett om du vill fördjupa dig i analog och digital konstruktion, EMC-anpassning, mät- och styrsystem eller arbeta nära hårdvaran i kompletta inbyggda lösningar - har vi uppdrag som passar din kompetens.
Exempel på möjliga roller:
• Elektronikingenjör - konstruktion, layout, test och verifiering.
• Hårdvaruutvecklare - analog/digital design, komponentval, dokumentation.
• Systemingenjör elektronik - kravhantering, integration och validering.
• Testingenjör elektronik - mätuppställningar, felsökning och automatiserade tester.Publiceringsdatum2025-10-10Profil
Vi söker dig som har en bakgrund inom elektronikutveckling och som trivs i en tekniskt utmanande miljö. Du har ett analytiskt tänkande, öga för detaljer och en vilja att skapa robusta och tillförlitliga lösningar.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av elektronik- eller hårdvaruutveckling.
• Eftergymnasial teknisk utbildning (YH, högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande).
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av inbyggda system, mikrokontrollers.
• Kunskaper i VHDL för FPGA.*Kunskap inom signalbehandling, sensorteknik eller kraft- och drivsystem.
• B-körkort.
För vissa roller krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning. Vi gör jobbet - och matchar dig med roller som passar din profil.
För mer information om Framtiden, vänligen besök: https://www.framtiden.com/erfarenhetsrekrytering/
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Lisa Hannerz: lisa.hannerz@framtiden.com
alt. 073-5168995. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51118_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Lisa Hannerz lisa.hannerz@framtiden.com Jobbnummer
9552047