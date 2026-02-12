Spoltekniker
2026-02-12
Är du en erfaren spoltekniker som är ute efter nya möjligheter? Vill du ha möjlighet att växa in i en fri och viktig roll i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
IAL Sverige AB söker just nu en spoltekniker till verksamheten i Stockholm/Södertälje. Ansök här!
Som spoltekniker hos IAL Sverige AB kommer du att främst arbeta med avloppsrensningar i en fri roll där du kan utgår hemifrån om du bor i Stockholmsområdet. Du kommer även att hantera akuta ärenden samt ha jour vissa tillfällen.
För att lyckas i denna roll har du:
2 års erfarenhet som spoltekniker
B-körkort
Svenska i tal och skrift
God datavana
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en flexibel och lösningsorienterad person som trivs med att hålla en nära dialog med både kunder och kollegor. Utöver detta är du en naturligt serviceinriktad person som värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
IAL Sverige AB erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Interna utbildningar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar IAL Sverige AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om IAL Sverige AB:
Stockholms IAL står för I Alla Lägen, något företaget vill att kunden alltid ska känna när dem kommer dit. IAL arbetar kontinuerligt med en stark värdegrund som är stommen i bolaget, det betyder att alla som arbetar där värdesätter kvalitet och har en hög yrkesstolthet. IAL vill skapa en plats där både kunder och anställda trivs.
IAL bygger på många års erfarenhet att utföra dem tjänster som erbjuds.
Grunden i bolaget har alltid varit underhåll av avloppsledning, men genom åren har tjänster adderats, efter en omorganisation 2024 avvecklades den del i företaget som avsåg relining. Man ville efter en omorganisation lägga mer fokus på avloppsrensning, stamspolning, rörinspektion och katastrofberedskap som hanterar översvämningar stora som små.
Behöver ert företag hjälp med rekrytering av spoltekniker - kontakta oss!
