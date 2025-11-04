Spolbilsoperatör
Västkustens Spol AB / Fordonsförarjobb / Partille Visa alla fordonsförarjobb i Partille
2025-11-04
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västkustens Spol AB i Partille Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Västkustens Spol AB är en del av samma koncern som Västkustens Relining AB - ett väletablerat bolag inom spolning och relining av avloppssystem. Tillsammans bildar vi en komplett helhetsleverantör på västkusten.
Vi växer snabbt och söker nu fler kollegor som vill vara med på resan.
Om jobbet
Som spolbilsoperatör hos oss arbetar du med spolning, underhåll och rörinspektion i både privata villor, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter.
Du blir en viktig del av ett team som står för ordning, kvalitet och riktigt bra kundservice.Dina arbetsuppgifter
Högtrycksspolning och rensning av avloppsledningar
Filmning och dokumentation av rörsystem
Kundkontakt och enklare rådgivning på plats
Rapportering i digitalt system
Samarbete med reliningstekniker och projektledareKvalifikationerKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av spolbil, VA eller VVS
Tekniskt intresse eller tidigare arbete inom fastighetsserviceDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Trygg i kundkontakt och serviceinriktad
Gillar att arbeta praktiskt och lösa problem
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande bolag med stark organisation
Intern utbildning i spol- och filmteknik
Moderna fordon och utrustning
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom koncernen
Omfattning: Heltid
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Via epost
E-post: Michael@vastkustensrelining.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spolbilsoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västkustens Spol AB
(org.nr 559385-2717)
Industrivägen 43 (visa karta
)
433 61 SÄVEDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksametschef
Michael Shead Michael@vastkustensspol.se Jobbnummer
9588005