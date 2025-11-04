Spolbilsoperatör

Västkustens Spol AB / Fordonsförarjobb / Partille
2025-11-04


2025-11-04

Om företaget
Västkustens Spol AB är en del av samma koncern som Västkustens Relining AB - ett väletablerat bolag inom spolning och relining av avloppssystem. Tillsammans bildar vi en komplett helhetsleverantör på västkusten.
Vi växer snabbt och söker nu fler kollegor som vill vara med på resan.
Om jobbet
Som spolbilsoperatör hos oss arbetar du med spolning, underhåll och rörinspektion i både privata villor, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter.
Du blir en viktig del av ett team som står för ordning, kvalitet och riktigt bra kundservice.

Dina arbetsuppgifter
Högtrycksspolning och rensning av avloppsledningar

Filmning och dokumentation av rörsystem

Kundkontakt och enklare rådgivning på plats

Rapportering i digitalt system

Samarbete med reliningstekniker och projektledare

Kvalifikationer
B-körkort

God svenska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet av spolbil, VA eller VVS

Tekniskt intresse eller tidigare arbete inom fastighetsservice

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig, noggrann och ansvarstagande

Trygg i kundkontakt och serviceinriktad

Gillar att arbeta praktiskt och lösa problem

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande bolag med stark organisation

Intern utbildning i spol- och filmteknik

Moderna fordon och utrustning

Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom koncernen

Omfattning: Heltid
Arbetsort: Göteborg med omnejd
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Via epost
E-post: Michael@vastkustensrelining.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spolbilsoperatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västkustens Spol AB (org.nr 559385-2717)
Industrivägen 43 (visa karta)
433 61  SÄVEDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Verksametschef
Michael Shead
Michael@vastkustensspol.se

Jobbnummer
9588005

