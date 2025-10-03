Spolbilsförare
Är du vår nästa Saneringstekniker med inriktning spolbil?
Hej! Jonas här - vd på Visby Fönsterputs och Fastighetsrengöringar AB samt Specialrengöringar Gotland. Vi söker nu dig som vill bli en viktig del av vårt team och arbeta som Saneringstekniker, främst med fokus på avloppsspolning men även andra specialrengöringstjänster.
Hos oss får du:
En platt organisation där dina idéer och initiativ uppskattas
Utbildning både internt och externt - du lär dig jobbet hos oss
En vardag som aldrig ser likadan ut - med både utmaningar och variation
Möjlighet att utvecklas långsiktigt i ett växande företag
Är du av rätt virke?
Vi tror att du kommer trivas hos oss om du:
Är praktiskt lagd och gillar problemlösning
Kan jobba både självständigt och i team
Har körkort (och inte är höjdrädd eller kräsmagad)
Är flexibel och kan tänka dig beredskap kvällar och helger
Är en lagspelare som vill bidra till gemenskapen på jobbet
Erfarenhet av avloppsspolning är meriterande, men inte ett krav - vi utbildar dig!
Avloppsspolning
Soprumshygien
Specialrengöringar
Återställning efter skador
Vad vi erbjuder dig
Kollektivavtal och schyssta villkor
Ordning och reda - vi gör saker på riktigt
Utvecklingsmöjligheter och löpande utbildning
Varierande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
En arbetsplats där vi vill att du ska vara delaktig och ha insyn
Ansök så här
Skicka ett kort personligt brev och ditt CV till jonas.j@specialrengoringar.se
Märk mejlet: "Ansökan Saneringstekniker Gotland 2024".
Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge!
Hos oss spelar det ingen roll vilken ålder, kön eller bakgrund du har - det viktiga är din inställning, viljan att utvecklas och att du kan kommunicera på svenska.Om företaget
Visby Fönsterputs och Fastighetsrengöring AB är en del av Specialrengöringar Sverige & Klotterkonsulten AKS. Vi är idag ca 80 medarbetare runt om i Sverige och växer snabbt. Kedjan omsatte 100 miljoner 2018 och siktar på 250 miljoner till slutet av 2024.
Läs mer om oss på:
visbyfonsterputs.se
specialrengoringar.se
Vi hoppas att just du vill bli en av våra nya kollegor och vara med på resan framåt!
Med vänliga hälsningar,
Jonas Jakobsson
