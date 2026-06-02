Spolbilschaufför till Miljösanering i Norr!
Vill du ha ett praktiskt jobb där du gör nytta på riktigt? Nu söker vi dig som vill arbeta med miljösanering i Luleå med omnejd. Här får du ett varierat arbete ute på fältet tillsammans med ett litet och sammansvetsat team. Trivs du med att jobba fysiskt och ta ansvar – då kan det här vara rätt för dig.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Miljösanering i Norr en saneringstekniker/spolbilschaufför. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos de under 6 månader där intentionen därefter är att du på sikt ska bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär körning av spol-/sugbil samt utförande av högtrycksspolning, brunnstömning samt underhållsarbeten hos företag och privatpersoner. Du utgår från Luleå där de flesta jobben finns, med viss omnejd och enstaka tillfällen på andra delar i Norrbotten. Exempel på arbetsuppgifter:
Körning av spol-/sugbil
Högtrycks spolning av avloppsledningar
Tömning av brunnar och anläggningar
Kundkontakt och dokumentation
Arbetstider är främst 07–16, men kvällar och helger kan förekomma. Beredskap ingår enligt schema.
Vi söker dig som
Har C-körkort samt YKB
Har goda kunskaper i svenska
Och god fysisk förmåga
Meriterande men inte ett krav:
CE-kort
ADR (tank)
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är en person som tar ansvar för ditt jobb och gör det som krävs. Du är inte rädd för att ta i när det behövs och har en enkel inställning till arbetet. Du fungerar bra tillsammans med andra men kan också jobba självständigt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på matilda.lindfors@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljösanering i Norr Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9941238