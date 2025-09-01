Spis & Vin söker serveringspersonal
2025-09-01
Vi söker en ny medarbetare som kan bidra med en hög servicenivå, gott humör, flexibilitet och utveckling då vi får mer och mer att göra och behöver stärka det redan starka teamet.
Vi erbjuder en arbetsplats med det ovannämnda. Vi jobbar för att både gästen och medarbetarna ska trivas vilket vi gör väldigt bra.
Vi serverar dagens lunch till väldigt många nöjda stamgäster måndag - fredag samt har en kvällsservering tisdag - lördag med en omtyckt a'la carte där vi byter ut rätter med jämna mellanrum.
Vi har ca 65 platser inne och lika många ute i solläge som används flitigt vår - höst.
Vi ser det som extra plus om du har både erfarenhet och intresse för dryck. Du ska kunna jobba ensam och ihop med andra utan problem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: anders@spisovin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tyresö Bistro AB
(org.nr 559055-0041)
Stadsparken 6 (visa karta
)
135 38 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö Bistro AB, Restaurang Kontakt
Anders Wessman anders@spisovin.se Jobbnummer
9486513