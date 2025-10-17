Spicy Hot Uppsala söker köksbiträden!
Spicy Hot Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2025-10-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spicy Hot Restauranger AB i Uppsala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Nu söker Spicy Hot Uppsala ett köksbiträde!
Spicy Hot är en fast casual restaurang där vi serverar asiatisk mat med fokus på kvalitet och smak. Nu söker vi 1 köksbiträde som vill bli en del av vårt team.
Som köksbiträde är dina arbetsuppgifter varierande. Du kommer bland annat att preppa råvaror, ta emot leveranser, göra ankomstkontroller, enklare matlagning och hålla köket rent och snyggt.
Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger.
Under handledning av restaurangchefen eller skiftledare lär du dig jobbet steg för steg på de olika stationerna. Vi söker dig som är serviceminded, noggrann, självgående, organiserad och samarbetsvillig. Vi arbetar i team.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor, utvecklingsmöjligheter, bra lön och villkor samt en restaurang där kvalitet och trivsel är viktigt.
Vänligen märk din ansökan med "Köksbiträde Uppsala" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Email
E-post: quyen@spicyhot.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spicy Hot Restauranger AB
(org.nr 556703-5257)
Bolandsgatan 20 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Spicy Hot Boländerna Jobbnummer
9562512