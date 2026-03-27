Spelutvecklare (Unity / C#) - med kreativ frihet

DiiN Team AB / Datajobb / Uppsala
2026-03-27


Vi söker en driven spelutvecklare som vill vara med och skapa unika, interaktiva upplevelser. Hos oss får du arbeta med innovativa projekt där teknik möter kreativitet - exempelvis spel, installationer och upplevelsebaserade koncept.
Om rollen
Som spelutvecklare hos oss kommer du att:
Utveckla spel och interaktiva upplevelser i Unity
Arbeta med programmering i C#
Vara delaktig i hela processen - från idé till färdig produkt
Samarbeta nära designers, projektledare och kreatörer
Bidra med egna idéer och lösningar

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Unity och C#
Har god förståelse för spelutveckling och interaktiv design
Är självgående men också trivs i team
Är lösningsorienterad och gillar att testa nya idéer
Har ett öga för detaljer och användarupplevelse

Meriterande:
Kunskaper i Python
Erfarenhet av interaktiva installationer (t.ex. sensorer, projektorer, AR/VR)
Erfarenhet av grafik, animation eller UI/UX
Tidigare projekt inom spel eller upplevelsebaserad teknik

Vi erbjuder:
Kreativ och dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att påverka projekt och slutresultat
Spännande projekt inom upplevelser och event
Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter

Plats: Uppsala
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV + portfolio/GitHub till work@cubeofartuppsala.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: work@cubeofartuppsala.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DiiN Team AB (org.nr 559298-2077)
Stationsgatan 29 (visa karta)
753 40  UPPSALA

Arbetsplats
Cube of Art

Jobbnummer
9825311

