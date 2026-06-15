Spelledare till Escape Game Alingsås
Upplevelsecenter Alingsås AB / Servicepersonaljobb / Alingsås Visa alla servicepersonaljobb i Alingsås
2026-06-15
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Vill du har ett arbete som är ett rent nöje? Hos oss tar du emot våra besökare och ser till att de får ett riktigt roligt besök hos oss i våra utmaningar!
Om Bolaget
Escape Game Alingsås är sedan åtta år etablerat i Alingsås med hundratals besökare varje månad som antar våra egenutvecklade utmaningar, lite som fångarna på fortet. Besök gärna vår hemsida om du undrar vad det handlar om. Vi har nu behov av ytterligare spelledare som vill ta hand om våra gäster.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som spelledare välkomnar du våra gäster, introducerar och leder dem genom utmaningarna via kameror och dator samt ser till att de alltid är nöjda efter sina besök. Efter besöken återställer du utmaningarna för nästa besökare genom att ställa tillbaka saker på sina platser och städa av. Det handlar till stor del om att vara tillmötesgående och ha servicekänsla, men även självständigt lösa problem som kan uppstå. Går ett lås sönder löser du det, är en kund missnöjd lyssnar du och löser det, alltid med ett leende på läpparna!
Det förekommer även en del service och reparationer av våra lokaler och därför söker vi personer som kan hantera verktyg och inte är rädda för att reparera, allt från att skruva fast en bokhylla på väggen till att limma tavlor eller byta sladdar.
Färdigheter
Vi är öppna för alla tidigare bakgrunder och erfarenheter, det viktigaste är att du har en vilja att arbeta i rollen och ser det som något spännande. De personliga egenskaper vi söker är följande:
Social och mycket mottaglig för kunder
Tar eget initiativ och fixar det som behövs själv
Ansvarstagande och kan följa givna instruktioner
En person vi kan lita på i alla lägen!
Erbjudandet
Som spelledare är arbetstiderna förlagda främst till kvällar och helger med högsäsong under de mörkare månaderna och under helgdagar. Din teamledare tilldelar pass enligt dina förutsättningar varje vecka och du blir avlönad enligt de timmar du är på plats, oftast arbetar du ensam men du har ett par kollegor nära till hands.Så ansöker du
I din ansökan beskriver du vad du gör utöver detta arbete: Studier, Arbete eller ledighet? Skicka till CV och ett personligt brev till Josef, ägare av verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: gustaf@escapealingsas.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplevelsecenter Alingsås AB
(org.nr 559165-3711)
Borgens Gata 6 (visa karta
)
441 39 ALINGSÅS Arbetsplats
Escape Game Alingsås Kontakt
Driftledare
Gustaf Rattfelt gustaf@escapealingsas.com 0736549039 Jobbnummer
9964893