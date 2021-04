Spelledare till Escape Game Alingsås - Upplevelsecenter Alingsås AB - Receptionistjobb i Alingsås

Upplevelsecenter Alingsås AB / Receptionistjobb / Alingsås2021-04-08Vill du har ett arbete som är ett rent nöje? Hos oss tar du emot våra besökare och ser till att de får ett riktigt roligt besök hos oss i våra utmaningar!Om BolagetEscape Game Alingsås är sedan tre år etablerat i Alingsås med hundratals besökare varje månad som antar våra egenutvecklade utmaningar, lite som fångarna på fortet. Besök gärna vår hemsida om du undrar vad det handlar om. Vi har nu behöv av ytterligare en spelledare.2021-04-08Som spelledare välkomnar du våra gäster, introducerar och leder dem genom utmaningarna via kameror och dator samt ser till att de alltid är nöjda efter sina besök. Efter besöken återställer du utmaningarna för nästa besökare genom att ställa tillbaka saker på sina platser och städa av. Det handlar till stor del om att vara tillmötesgående och ha servicekänsla, men även självständigt lösa problem som kan uppstå. Går ett lås sönder löser du det, är en kund missnöjd lyssnar du och löser det, alltid med ett leende på läpparna!Det förekommer även en del service och reparationer av våra lokaler och därför söker vi personer som kan hantera verktyg och inte är rädda för att reparera, allt från att skruva fast en bokhylla på väggen till att reparera tavlor eller byta sladdar.FärdigheterVi är öppna för alla tidigare bakgrunder och erfarenheter, det viktigaste är att du har en vilja att arbeta i rollen och en plan för att kunna kombinera anställningen med något mer då den endast är upp till 25%. De personliga egenskaper vi söker är följande:Social och mycket mottaglig för kunderHändig och van vid att reparera med verktygTar eget initiativ och fixar det som behövs självAgerar lösningsfokuserat vid motgångarAnsvarstagande och kan följa givna instruktionerEn person vi kan lita på i alla lägenErbjudandetSom spelledare är arbetstiderna förlagda främst till kvällar och helger med högsäsong under de mörkare månaderna och under helgdagar. Din teamledare tilldelar pass enligt dina förutsättningar varje vecka och du blir avlönad enligt de timmar du är på plats, oftast arbetar du ensam men du har ett par kollegor.I din ansökan beskriver du vad du gör utöver detta arbete: Studier, Arbete eller ledighet? Berätta hur du tänker och skicka till CV till Josef, ägare av verksamheten.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Upplevelsecenter Alingsås ABBorgens Gata 644139 Alingsås5680096