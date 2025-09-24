Speditör till kund i södra Stockholm
Vill du vara navet av vår kunds internationella transporter och arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik? Vi söker en Internationell Speditör / Logistics Coordinator som vill ta ansvar för hela transportkedjan - från bokning och tullhantering till flygfrakt och farligt gods.
Uppdraget
Som speditör blir du en nyckelperson i flödet av transporter och leveranser. Du ansvarar för att planera, boka och följa upp transporter samt säkerställa att allt fungerar smidigt från start till mål. I din vardag har du tät kontakt med kunder, leverantörer, transportörer, myndigheter och samarbetspartners, alltid med fokus på service och kvalitet.
Som Speditör hos vår kund kommer du bland annat att:
Planera, boka och följa upp internationella transporter (sjö, flyg och väg)
Upprätta och kontrollera transport- och tullhandlingar
Hantera import- och exportdeklarationer enligt EU- och internationella regler
Säkerställa korrekt hantering av farligt gods enligt IATA DGR, ADR och IMDG
Ha löpande kontakt med transportörer, kunder, leverantörer och myndigheter
Arbeta proaktivt med avvikelsehantering och bidra till ständiga förbättringar
Vem du är
För att trivas i rollen som speditör ser vi att du är en person som gillar struktur, ansvar och ett högt tempo. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en internationell miljö där du får samarbeta med många olika parter. Din noggrannhet och förmåga att hålla ordning på detaljer gör att du kan leverera med hög kvalitet även när dagarna är intensiva.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av internationell spedition/logistik
Goda kunskaper i tullhantering och transportdokumentation
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant även i ett högt tempo
Goda kommunikativa färdigheter på svenska och engelska, både i tal och skrift
Utbildning inom transport av farligt gods
Vidare behöver du vara en person som trivs i en dynamisk miljö där du kan hantera flera uppgifter parallellt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har en god systemvana som med lätthet kan sätta dig in i nya IT-verktyg.
Rekryteringsprocessen
Detta är en direktrekrytering där Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut, tillträde till tjänsten sker gärna omgående för rätt kandidat. Ansökan ber vi dig skicka via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Sanna Lé Faucheur sanna@libera.se Jobbnummer
9523523