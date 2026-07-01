Speditör med omgående start till Hillebrand Gori
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Vi söker dig som vill bli en del av en internationell logistikpartner med spetskompetens inom dryckestransporter. Här får du arbeta i en varierad roll med fokus på export och import, i ett team som präglas av samarbete och högt tempo. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid, med start omgående, fram till årsskiftet. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Hillebrand Gori. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Om företaget
Hillebrand Gori är världens ledande logistikleverantör för öl, vin och sprit. Företaget grundades redan 1844 som ett familjeföretag och är sedan mars 2022 en del av Deutsche Post DHL. Med över 180 års erfarenhet i ryggen kombinerar Hillebrand Gori djup branschkunskap med innovation, teknik och ett tydligt kundfokus. Verksamheten är helt inriktad på dryckeslogistik – en nisch som kräver noggrannhet, produktförståelse och välfungerande globala flöden. Kunderna finns över hela världen och relationerna är ofta långsiktiga, med en gemensam förståelse för logistikens affärskritiska betydelse. Hillebrand Gori ser därför sina kunder som partners och arbetar nära dem för att säkerställa att produkterna når rätt destination, på rätt sätt.
På Hillebrand Gori finns en stark passion för det man gör. Här blir du en del av ett globalt nätverk där engagemanget för logistik och dryck genomsyrar vardagen. I Stockholm sitter teamet på kontoret i Globen, där 14 personer arbetar nära varandra och i tätt samarbete med kollegor i Norden och globalt. Kulturen präglas av prestigelöshet, ansvarstagande och en stark vilja att lösa problem tillsammans.Dina arbetsuppgifter
Som speditör hos Hillebrand Gori ingår du i Europa-teamet som arbetar med att säkerställa att Hillebrands kunders frakter levereras i tid och med hög kvalitet. Du har ett helhetsansvar för hela flödet – från orderläggning till fakturering – och ser till att varje leverans uppfyller interna krav på kvalitet, ledtid och kostnadseffektivitet. I nära samarbete med interna kollegor, externa leverantörer och kunder driver du processerna framåt på ett effektivt och strukturerat sätt.
Du levererar en slutprodukt, som utöver transporten lever upp till kundens förväntningar. Hillebrand strävar efter att deras kunder ska känna sig trygga med att de alltid har uppdaterad information och att eventuella avvikelser kommuniceras och hanteras snabbt och effektivt. Rollen innefattar även rådgivning, hantering av ad hoc-förfrågningar, ekonomisk uppföljning samt avvikelsehantering – alltid med kundnöjdhet och service i fokus.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst ett års erfarenhet av en liknande roll som speditör
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Som person gillar du att ta egna initiativ, att förbättra och utvecklas i ditt arbete. Du visar på engagemang och kommunicerar väl med kunder då detta är en stor del av arbetet. Därtill har du en positiv inställning till ditt arbete, du har lätt för att samarbeta med andra och arbetar proaktivt för att uppnå teamets mål. Avslutningsvis värdesätts egenskaper som noggrannhet, kreativitet, kvalitetsmedvetenhet och ett stort kundfokus.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Globen, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975861-2081036". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9988006