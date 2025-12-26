Speditör inom Sjö/Flyg till TKL Logistics
Logistikjobb
2025-12-26
TKL Logistics är en speditör som samlar de mest kvalitativa transportlösningarna inom sjö, lastbil, tåg, flyg och kurir. Med flera egna kontor i Asien och ett globalt nätverk av samarbetspartners tar vi ett helhetsgrepp över ditt logistikflöde och på ett strategiskt plan säkerställa en optimal transportlösning för dig som kund. När du samarbetar med oss kan du kanalisera alla dina transporter genom en enda kontaktyta. Vår affärsidé är att göra det enkelt för dig att ha en kostnadseffektiv och pålitlig transportlösning. Vi vet att detta inte bara innebär att transportera ditt gods från punkt A till punkt B inom en given tidsram, utan även att du ska slippa lägga din tid på kommunikation, kontroll och uppföljning - så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. TKL Logistics sitter i luftiga kontor på tionde våningen i Munksjötornet med utsikt över Jönköping och Vättern. Vi är idag 26 anställda i Jönköping och omsätter 2025 ca 500 milj Sek. Läs mer på TKL.se.
TKLs framgångsrika resa fortsätter och för att möta marknadens krav på kvalitet och hög servicegrad så ökar man upp med en senior Speditör på kontoret i Jönköping.
I rollen som Speditör på TKL har du ansvar över ett flertal kunders frakter där du planerar och bokar frakter med olika transportmedel på en global marknad. Du kommunicerar proaktivt samt i realtid där du håller kund och partners medvetna om hur fraktprocessen flyter på samt kommunicerar störningar och händelser under fraktens gång. Du hanterar löpande problem och situationer som uppstår och ser till att hitta bästa lösningen för alla inblandade. I rollen så är du viktig för relationen till kund och ser till att följa upp våra frakter för att hela tiden kunna bli bättre.
För att vara aktuell för rollen som Speditör på TKL så har du tidigare erfarenhet från arbete med internationella transporter, med fördel från en roll med många kontaktytor. Du är kommunikativ i tal och skrift och är trygg i dialog med både kunder, kollegor och partners, i Sverige men också globalt. Du är en problemlösare, har ett analytiskt tänk och ett kommersiellt intresse att göra så bra och smidiga affärer som möjligt för alla parter. Du trivs i en prestigelös miljö med högt till tak, korta beslutsvägar och en kollektiv stävan att alltid bli bättre. Du är van användare av Excel och ett större ekonomi/affärssystem och kommunicerar engelska och svenska obehindrat i tal och skrift. Har du erfarenhet från Sjö och/eller flyg-frakt så är det meriterande.
På TKL Logistics erbjuds du ett fritt och flexibelt jobb i en framåtsträvande miljö. Du ges stora möjligheter att utveckla och påverka din roll. I rollen får du jobba både självständigt med egna kunder och tillsammans i en engagerad arbetsgrupp där alla hjälps åt för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt. Vi strävar alltid efter att utvecklas och bli ännu bättre, samtidigt som vi har roligt tillsammans på vägen.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
