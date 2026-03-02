Speditör
2026-03-02
Speditör
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas tack vare flera nya affärer.
Nu söker vi dig som vill bli en del av ett sammansvetsat team där vi arbetar tillsammans för att ge våra kunder bästa möjliga support. Rollen innebär många kontaktytor och ger dig ett brett nätverk både internt och externt.
Din framtida utmaning
I din roll som speditör ingår att driva och utveckla arbetet mot BAE Hägglunds övergripande mål.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår bland annat;
- Utföra speditionsärenden såsom bokning av transporter, tullklarering, fakturahantering samt söka och hantera tillstånd för transporter.
- Granskning och kontering av fakturor
- Initiera och driva förbättringsåtgärder tillsammans med övriga kollegor på avdelningen.
Den du är
Vi söker dig som är framåt, självgående och har ett starkt driv att hitta lösningar på komplexa problem. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, med en analytisk förmåga och ett öppet sinne för att utveckla arbetssätt och metoder med företagets bästa i fokus. Ett högt engagemang, god samarbetsförmåga och en trygg kommunikation är viktiga egenskaper för rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom transporter, spedition (import och export) samt tullhantering. Du bör även ha god förmåga att granska och kontera fakturor. Upplärning och utbildning sker både internt och via externa utbildningar.
Eftersom vi arbetar i en internationell miljö ställs krav på goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta i SAP och Microsoft Office är en fördel.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Vårt team består idag av 10 st medarbetare där alla stöttar varandra i det dagliga arbetet. Du kommer att få vara med när produkterna blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2026-03-02Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du välkommen att höra av dig till Chef Spedition Johan Edlund 0660- 21 62 72 eller Olof Salmonsson Rekryteringskonsult 070-377 67 38.
Sista ansökningsdag är den 27 mars men skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då urval kommer att ske löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
