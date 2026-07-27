Spectrogon söker montör

Spectrogon Aktiebolag / Glasgravörsjobb / Täby
2026-07-27


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Spectrogon AB är ett högteknologiskt företag med inriktning på utveckling och tillverkning av optiska komponenter. Med över 50 års erfarenhet inom både utveckling och produktion är vi en pålitlig leverantör av högkvalitativa lösningar till internationella kunder. Våra produkter används inom en rad olika områden – från utrustning som bidrar till att skydda hälsa och miljö till avancerade filter som används i rymdtillämpningar.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i våra produktionslokaler i Arninge, där arbetet sker i renrumsmiljö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar montering, rengöring, avsyning och planering av produktion.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag kl. 07.30–16.20, med möjlighet till flextid.
Din erfarenhet
Erfarenhet från arbete inom tillverkande industri eller renrumsmiljö är meriterande, men inget krav. Du har god datorvana och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: jobs@spectrogon.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spectrogon Aktiebolag (org.nr 556405-6553)
Tillverkarvägen 1 (visa karta)
187 66  TÄBY

Arbetsplats
Spectrogon AB

Jobbnummer
10012201

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