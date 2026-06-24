Specilapedagog till förskolan
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan / Speciallärarjobb / Karlskoga Visa alla speciallärarjobb i Karlskoga
2026-06-24
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Idag finns 27 förskolor med geografisk spridning över hela staden. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utveckling skapas. Vi värdesätter våra kollegor, tilliten till varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som specialpedagog ingår du i ett arbetslag med tre kollegor med motsvarande uppdrag. Organisatoriskt befinner sig specialpedagogerna tillsammans med förskolans rektorer under verksamhetschef för förskolan.
Uppdraget innebär att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande genom att kartlägga behov och bidra med särskilt stöd för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barns lärande och utveckling.
Detta bl.a. genom att specialpedagogerna:
• bedriver ett förbyggande arbete på organisations-, grupp och individnivå
• nära samverkan med rektorer
• genomför kartläggningar, observationer samt dokumentation och uppföljning
• ger konsultativt stöd och handledning till enskilda pedagoger och arbetslag
• vid behov, deltar i samtal med vårdnadshavare
• är förskolans representant i barnhälsoteam
• internt och externt samverkar via t.ex. team-, styrgrupps- och nätverksmöten
För närvarande genomför specialpedagogerna utbildningar i NPF, AKK, ICDP och Speciella Lekgrupper. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad inom forskning och gör omvärldsbevakning på området.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad eller mot slutet av din utbildning som specialpedagog med inriktning mot förskolan och har en god insikt i förskolans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande, flexibilitet, samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Du arbetar med många arbetslag och behöver därför ha en god förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete. Du har ett inkluderande och lösningsfokuserat arbetssätt och du ser möjligheter och anpassar dig enkelt efter ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
B- körkort erfordras.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap i att arbeta med ett mångkulturellt förhållningssätt och hur man kan arbeta interkulturellt och inkluderande med mångkultur.
Meriterande är erfarenhet av att handleda arbetslag, kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), NPF och ICDP (utbildare).
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde efter överenskommelse, upphör: 2027-06-30 .
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Värmlandsvägen 23 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, förskolan Kontakt
Sveriges Lärare, expedition 0586-62127 Jobbnummer
9976819