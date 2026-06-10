Speciell kock indisk och Nepalesisk mat
Spice Madness AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-10
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Hej, vi söker två kockar omgående som kan laga indisk och nepalesiska mat.
Heltid/ Deltid!
Erfarenhet är krav inriktning på indisk och nepalesiska mat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: rajkumar.777@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Buddha Haga". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spice Madness AB
(org.nr 559298-6896)
Ynglingagatan 9 (visa karta
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113 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9958484